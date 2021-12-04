تبدأ بـ 53 ألف ريال سعودي أرخص السيارات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

تبدأ بـ 53 ألف ريال سعودي أرخص السيارات في السعودية، قد تداولا العديد من السيارات الصينية في العديد من مناطق وأحياء المملكة العربية السعودية، وقد اكتسبت شهرة كبيرة لأنها تعمل على تقديم أسعار مناسبة للجميع مع القيام بتقديم السيارة بالكثير من المميزات، ولذلك يتجه العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، للبحث عن السيارات الصينية، من أجل التعرف على الأسعار والمزايا التي تحملها السيارة للحصول على المناسب، وتابعونا معنا السطور القادمة من أجل التعرف على أرخص أنواع السيارات الصينية الموجودة في المملكة العربية السعودية.

تعرف معنا على أفضل مجموعه من السيارات بسعر مناسب للجميع:-

سيارة هافال الصينية

التي تشتهر بأنها أرخص سيارة صينية جديدة يتم طرحها خلال عام 2022 والتي تعتبر من أرقى وأفضل السيارات الصينية وتحمل هذه المزايا:

تحتوي سيارة هافال جوليان 2022 الصينية محرك بحالة متميزة عند المقارنة بسعرها المتواضع، على حسب ما يتكون منه المحرك.

تأتي سيارة هافال بمحرك بسعة 1.5 لتر.

كما أنه يتمتع بقوة كبيرة قد تصل إلى 110 حصان.

كما أن السيارة لها عزم دوران قد يصل حتى 210 نيوتن على كل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بـ 7 سرعات.

قيمة استهلاك السيارة للوقود قد تصل حتى 13.7 كيلو متر للمتر.

للوقود قد تصل حتى 13.7 كيلو متر للمتر. يتميز الشكل الخارجي للسيارة مميز وأنيق، ومصمم من مادة الكروم، كما أنها تمتلك مصابيح أمامية بخاصية ليد.

قد يصل سعر سيارة هافال موديل 2022 بالمملكة العربية السعودية حوالي 85 ألف ريال سعودي.

سيارة تشانجان cs35