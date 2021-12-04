اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية وكالة

ننشر لك عزيزي القاريء في المملكة العربية السعودية مجموعة من اسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع في المملكة. والنشر هذا يكون حتى تعرف متوسط السعر لأنك قد ترغب في أن تشتري سيارة من تلك السيارات المستعملة في يوم من الأيام.

اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية

السيارة: ⁨هيونداي – ⁨جراند سنتاف الموديل: ⁨2015حالة السيارة: ⁨مستعملة السعر : 45000 كاش القير: ⁨قير أوتوماتيكيو الوقود: ⁨بنزينا لممشى: ⁨179 الف- دبل دفع رباعي المواصفات فل كامل6 سلندر3.3 لتر بصمه التشغيل والأبواب تسخين وتبريد المراتب البريك أكتر ونيشاشه جنط مقاس 19شنطة خلفية تحكم زر فتح وإغلاق تلقائي ستائر خلفية وكالة كشافات ليد اشارات مرايا سقف بانوراما حساسات خلفية كاميرا خلفية وكاله مقاعد 3 صفوف 7 ركاب تكييف لجميع الصفوف الثلاثة تكيف منفصل بين السائق والراكب بلوتوثمثبت سرعة تحكم دركسون نظام eco المحركات : ممتازه جدا البدي :سليم وكاله من الصدام للصدام لا سمكره ولابويه حكات متفرقة بسيطة الإضافات :1- نانو 6 طبقات من سن جارد ضمان 3 سنوات2- شاشة اندرويد وشاشة الوكاله موجوده3- دعاسات كامل السيارة مربعات من سن جارد تفصيل ودعسات الوكاله موجوده نظيفه4- تضليل من سن جارد ضمان 5 سنوات الصيانه:مصين السيارة قبل اسبوع من الصدام للصدام بتكلفه 5000 ريال1- كراسي مكينه وكاله2- بواجي وكاله3- زيت قير وكاله4- زيت مكينه وسيفون 10000 الف5- طقم كفرات6- فلتر مكينه وكاله7- فلتر مكيف وكاله8- صيانة عكوس قطع وكاله9- تنظيف دايرة الرديتر وتغيير ماء اصلي وكاله وتغيير غطاء الراديتر وكاله10- تعبية فريون11- وزن اذرعه كمبيوتر12- تنظيف بخاخات13- تنظيف سقف البانوراما وتشحيمها14- تغيير جلد المقصات وكاله15- تغير الشدادات الخلفيه وكاله16- تغيير سير المكينة وكاله17- تغير اقمشه امامي وخلفي وكاله.

X5 2003 مفحوصه من خمسة أيام كل شي شغال تمام فمل كامل دبل موجود في الرياض 0556525133 السعر 11 الف والي معتمد مانختلف ولا تبخسو الناس اشيائهم.

، لانسر 2016 قرش جير..اوتوماتيك ممشهى…220 جير ماكينه محركات مكيف شاص ايرباق وكاله شرط البودي وكاله استماره فحص جديد. البيع علا 10الف كاش واقصاد على 3 دفعات.

هونداي النترا الموديل 2012المواصفات ستاندر الون حليبيال ممشي 295الف كيلو حجم المكينه 2000صدر المكينه سبق ونفك من المالك السابق السياره تحتاج صيانه كراسي قير كراسي مكينه تحتاج تصفيه وبعض القطع البدي على كلام مالكها السابق نظيف عدا باب المعاون يوجد فيه رش السياره بشكل عام جيده الحد 17 ألف ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية