أصغر وأفخم سيارة .. تويوتا أيجو إكس 2022 بتصميم جبار تعرف على مواصفاتها ومميزاتها

أصغر وأفخم سيارة .. تويوتا أيجو إكس 2022 قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف مؤخرًا عن سيارة تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة وهي سيارة تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر المدمجة الرياضية وتتميز بأنها سيارة اقتصادية لصغر حجمها حيث أنها لا تسبب مشكلة كبيرة عند الازدحام المروري ولكن ناهيك عن صغر حجمها فالسيارة تتمتع بمواصفات جبارة وتليق السيارة بالفئات الشبابية وخاصة الفتيات لرقة هيكلها الخارجي وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مميزات السيارة ومواصفاتها والأسعار المتوقعة لها في الأسواق.

سعة محركها تبلغ 1.0 لتر (1000 سي سي) بقوة 72 حصان وعزم دورانها يبلغ 93 نيوتن لكل متر.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات من النوع CVT وتسارعه يبلغ 151 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون زمن قدره 15.6 ثانية في الفئات المرتبطة بناقل حركة يدوي.

سعة تخزين السيارة 231 لتر ويمكن تزويدها لتصل إلى 829 لتر من خلال طي المقاعد.

الوزن الكلي للسيارة يبلغ 940 كيلو جرام وارتفاعها يصل إلى 1.525 مللي متر.

طول السيارة يبلغ 3.700 مللي متر وعرضها حوالي 1.740 مللي متر بينما يبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي 2.430 مللي متر.

النظام الصوتي للسيارة يحتوي على 4 مكبرات صوتية بالإضافة إلى مضخم للصوت قوته 300 واط.

أنظمة لتحسين مستوى الرؤية أمام السائق.

مقاس عجلات السيارة يراوح بين 18 و17 بوصة.

أبرز مواصفات أصغر سيارة في الجيل الحالي تويوتا أيجو إكس 2022مميزات سيارة تويوتا ايجو الجديدة موديل 2022