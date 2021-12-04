وحش الاسفلت.. سيارة كيا سورينتو 2022 في السعودية بمواصفات واسعار جبارة ورائعة

وحش الاسفلت.. سيارة كيا سورينتو 2022 في السعودية ، نقدم إليكم عبر موقعنا هذا أسعار ومواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 في السعودية، حيث كشفت الشركة الكورية كيا لصناعة السيارات بأنها قامت بإنتاج واحدة من أحدث السيارات التي تكون بديل لسيارة تيلورايد الأكبر، وتأتي السيارة مع مجموعة من المواصفات الرائعة والمميزة جداً فكل ما يحتاج له السائق سيجده داخل سيارة كيا سورينتو 2022 فهي تحتوي على مجموعة متنوعة من خيارات المحرك لكي تجعل منها السيارة الاقتصادية عند استهلاك الوقود، وسوف نستعرض لكم أهم مواصفات ومميزات المركبة والأسعار المتداولة لها بالمملكة العربية السعودية.

وحش الاسفلت.. سيارة كيا سورينتو 2022 في السعودية

عند الحديث على سيارة كيا سورينتو 2022 لابد من أن نذكر لكم أهم المواصفات التي تمتلكها السيارة، فعندما تم الكشف عن إصدارها بدأ العملاء في البحث عن مزاياها ومواصفات للتعرف عنها قبل القيام بشرائها وأكثر ما يميزها التالي:

تختلف أبعاد السيارة من خلال الطول فيكون 4485 ملم وتأتي بعرض 1855 ملم وارتفاع 1635 ملم.

في السيارة محرك رباعي الاسطوانات وسعة 1.6 لتر 1600 سي سي.

تبلغ قوة محرك سيارة كيا سورينتو 2022 بـ 140 حصان وقوة عزم دوران تصل إلى 161 نيوتن متر.

تتمتع السيارة بارتفاعها عن الأرض بمسافة تقدر بحوالي 173 ملم، وقد يبلغ طول قاعدة العجلات الخاصة بها 2670 ملم.

كما أن السيارة مزودة بإطارات رياضية عريضة تكون بقياس 17 بوصة.

بها ناقل حركة يعمل اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات بنظام دفع قياسي.

أما بالنسبة إلى استهلاك السيارة للوقود فهي تعد اقتصادية في الاستهلاك وتبلغ لحوالي 127 للجالون الواحد.

يوجد في السيارة نظام فرامل مانع للانغلاق فهي تعمل بواسطة نظام توزيع الكتروني.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية لكي تقوم بحماية الركاب من مخاطر التعرض للحوادث.

كما يوجد بها كثير من وسائل الترفيه الحديثة ونوافذ خلفية كهربائية ومقاعد كهربائية أيضاً وإنذار.

تأتي السيارة بـ 6 نقلات و6 سليندر و24 صبابة بجانب أن سرعتها القصوى تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة.

اسعار سيارة كيا سورينتو في السعودية

تأتي السيارة بأكثر من فئة وكلاً منهم لها السعر الخاص بها وتتمثل أسعار سيارة كيا سورينتو في المملكة السعودية كما يلي: