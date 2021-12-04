عروض سيارات مستعملة 2013 – 2015 للبيع بأسعار تبدأ من 9 آلاف فقط!، السيارة الأولى في متابعتنا اليوم موجودة في الشرقيه وهي شيفروليه أفيو 2013 بنزين، ماكينة 4 سلندر سعتها 1400 سي سي تولد قوة 86 حصان والجير أوتوماتيك، البودي لا يخلو من بعض الرشات القليلة رش نظيف والممشى بلغ 142 ألف كيلو متر. السيارة باللون الأبيض مع داخلية باللون البيج والزجاج أوتوماتيك بالكامل، فحص جديد واستمارة جديدة والمحركات على الشرط والسيارة اقتصادية جداً في استهلاك البنزين. السيارة وقف سومها عند 9 آلاف ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع

توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة نيسان التيما مستعمل موديل 2013 بنزين فئة SPORT تعمل بنظام الدفع الأمامي، ماكينة 6 سلندر سعتها 3500 سي سي والجير أوتوماتيك CVT، السيارة من المالك الأول بودي وكالة مع رش صدامين بدون سمكرة والممشى 225 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بحساسات تنبيه أمامية وخلفية مع إمكانية دخول ذكي وتشغيل بصمة، التحكم بالزجاج كهربائي بالكامل مع تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، السيارة مزودة بشاشة معلومات وكاميرا خلفية وصرفية البنزين بها ممتازة، تم تغير جميع الزيوت في الوكالة والسعر المطلوب 24 ألف ريال.

توفرت للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة تويوتا مستعمل طراز أنوفا 2015 بنزين إستخدام عائلي من المالك الأول، ماكينة 4 سلندر سعتها 2700 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 340 ألف كيلو متر، السيارة باللون الأبيض مع مقاعد مخمل باللون البيج للسيارة العائلية صاحبة الثلاثة صفوف من المقاعد، السيارة بها تظليل وكالة ومفحوصة فحص دوري والاستمارة سارية المفعول، تم تغير الصدام الأمامي والخلفي وكالة، البابين اليمنى والرفارف الأمامية مرشوشة رش نظيف، وصل أعلى سوم إلى 29 ألف ريال والسعر المطلوب 33 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

عروض سيارات استعمال نظيف بسعر رخيص

توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة كيا سبورتاج 2014 بنزين تعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر AWD، ماكينة سعة 2400 سي سي 4 سلندر والجير أوتوماتيك ، السيارة أيضاً من المالك الأول ممشاها 195 ألف كيلو متر والسعر المطلوب فيها 36 ألف ريال غير قابل للتفاوض، السيارة لا يوجد بها أي عيوب ما عدا دقة بسيطة الجانب الايمن الامامي دون اي تأثير على الشمعات واللمبات. تتميز بفتحة سقف بانوراما وحساسات وكاميرا خلفية، بالاضافة تحكم كامل من خلال المقود وإضاءات ليد أمامية نهارية وليلية وجنوط كروم.