الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة سوزوكي التو 2022 Suzuki Alto تتحدى المستقبل بمواصفات خيالية

سيارة سوزوكي التو 2022 اليابانية التي شهدت تألق كبير في السوق المصري، وخصوصاً بعد إعلان الشركة عن طرح الموديل الجديد 2022، وتعد التو النسخة الشهيرة من فئة السيارات الهاتشباك، فقد تأتي بإمكانيات ومميزات ومواصفات رائدة، وهذا ما نعرضه من خلال موقعنا عبر هذا التقرير من مواصفات سوزوكي التو 2022 ومميزاتها وعيوبها، فتابعونا.

سيارة سوزوكي التو 2022

تعد سيارة سوزوكي التو 2022 من أرخص السيارات في جمهورية مصر العربية، وقد تم إطلاق الجيل الأول منها عام 1979، ويعد الجيل الحالي في السوق المصري منها هو الجيل السابع اخر أجيال السيارة، فهي سيارة صغيرة الحجم واقتصادية من حيث توفير الوقود، كما أنها تتميز بتصميم رائع ومقبول بالنسبة لثمنها الرخيص وحجمها الصغير، ولا تنافس سيارة سوزوكي التو بشكل كبير في السوق المصري، حيث يلجأ إليها فقط من يريد شراء سيارة اقتصادية ورخيصة، لأنها من أرخص السيارات في مصر على وجه العموم.

تنتمي سيارة ألتو لفئة الهاتشباك ومزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي. وينتج قوة 47 حصان وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن / متر بناقل حركة خماسي السرعات. كما تعتمد السيارة منظومة الجر الأمامي. بينما سرعتها من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 20 ثانية. كما تتميز ببطارية ايثيون ايون ومولد isa متكامل. وبها مصابيح حادة المظهر ومرايات جانبية ومفهوم رباعي الأبواب. بالإضافة لشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ولوحة عدادات انيقة المظهر ومكيف هواء متعدد المناطق. كما تتميز بزجاج كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

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قطع غيار سيارة سوزوكي التو 2022 رخيصة للغاية.

كما أنها موفرة للوقود بشكل كبير.

بينما تعد مصاريف صياناتها وتشغيلها رخيصة.

وتعتبر هذه السيارة من السيارات المدينة لصغر حجمها لأنها مريحة جداً في السير داخل البلد.

بالإضافة إلى أن تكييف السيارة ممتاز لصغر حجم السيارة وسهولة سرعة برودتها.

تعد خامات سوزوكي التو الداخلية متواضعة جداً.

كما يعتبر عزل السيارة سيء وكل الأصوات واضحة بداخل السيارة.

بينما يعتبر ثبات السيارة سيء ومن الخطر تزويد السرعة أثناء القيادة بها.

كما أنها تعتبر قيمة جداً مقابل سعر سيء جداً.

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