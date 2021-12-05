سيارة الفخامة والأُبهة.. جيلي امجراند x7 موديل 2022 بسعر خيالي ومواصفات تتحدى المستقبل

نعرض اليوم كافة التفاصيل عن سيارة جيلي امجراندX7 موديل 2022، وذلك بسبب كثرة البحث عنها، لما تحتويه من مميزات عديدة، نظرا لأن الشركات الصينية تعطي مزايا تنافسية للعميل منها السعر والجودة والتكنولوجيا، وتلك السيارة تحتوي على تلك العناصر، لذا نجدها منتشرة في الشارع المصري، وأثناء متابعة مقال اليوم سوف تتعرف على كافة مزايا سيارة جيلي ايمجراند التي تجعلك تريد أن تمتلكها على الفور.

الأبعاد الخارجية لسيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022

نوضح اليوم أبعاد سيارة جيلي ايمجراند x7 وهي كالتالي: عرض السيارة 1834 مم، بينما يبلغ طولها 4500 مم، ويصل ارتفاعها 190 مم، وتأتي الشنطة الخلفية بسعة 560 لتر تخزين داخلي.

مواصفات سيارة جيلي امجراند X7

تتسم سيارة جيلي امجراند X7 بالسمات التالية:

قوة المحرك 131 حصان، سعته تصل إلى 1300 سي سي تيربو، كما أنه يتكون من 4 أسطوانات.

عزم للدوران أقصاه 185 نيوتن/ متر.

نوع ناقل الحركة: CVT، أتوماتيكي به 5 سرعات.

تلك السيارة قادرة على الانتقال من وضع السكون إلى 100كم/ ساعة في مدة 15 ثانية.

متوسط الاستهلاك الخاص بالوقود: 6.7 لتر.

كما يوجد بها تجهيزات داخلية أخرى سواء أكانت مصابيح الضباب بالأمام أو بالخلف، أو الإضاءة النهارية نوع LED، أو المرايات الجانبية التي تعمل بالكهرباء، كما أنها تحتوي على فتحة سقف.

تكييف الهواء بها أتوماتيكي.

بها زر خاص لتشغيل أو إيقاف المحرك.

تحتوي على شاشة وسائط بالداخل حجمها 9 بوصة.

بها حساسات للركن بالخلف والأمام.

تحتوي على مثبت للسرعات.

بها نظام ترفيهي.

زجاج كهربائي.

قد يهمك أيضًا

الكرسي الأمامي، والكرسي الخاص بالسائق يتم تعديلهم بشكل يدوي، وليس أتوماتيكي.

على الرغم من كون تلك السيارة عائلية، إلا أنها تحتوي على عدد 2 وسادة هوائية فقط.

أما بالنسبة لثبات السيارة عندما تكون على السرعات العالية ليس جيدة مقارنة بالسيارات الأخرى.

عيوب سيارة جيلي امجراند x7سعر سيارة جيلي امجراند x7

يأتي سعر سيارة جيلي ايمجراند x7 موديل عام 2022 في الفئة السعرية المتوسطة، وعلى الرغم من مزاياها العديدة إلا أن سعرها لا يتعدى 309 ألف جنيه، وبالتالي ننصح المشتري أن يقارن المزايا والعيوب قبل عملية الشراء، ومعرفة ما يتناسب معه.