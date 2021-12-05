مازدا سي اكس5 2021 السيارة الرهيبة سعرها ومواصفاتها وأهم المزايا

مازدا سي اكس5 2021 ؛ من الأخبار التي ينتظر معرفتها الكثير من الأشخاص المهتمين بمتابعة أخبار أفضل السيارات القوية إذ قد حصلت السيارة على تقييم عالٍ بين أكبر منافسي سوق السيارات، لتصبح هي أفضل السيارات التي تقدم كل مواصفات السلامة والأمان، والتصميم الأنيق الخارجي، وتوفر كل الإمكانيات بالتصميم الداخلي الذي جاء هو الآخر بمزايا رائعة، وكل وسائل الترفيه الحديثة، بالإضافة للسعر المثالي أيضًا. مازدا سي اكس5 2021 أبعاد السيارة: الطول 4.550 متر، العرض 1.840 متر، الارتفاع: 2.700 متر.

قاعدة العجلات 2.700 متر.

سعة صندوق التخزين 506 لتر.

مواصفات المحرك: سعة 2.5 لتر، 4 سلندر، بقوة 188 حصان.

عزم الدوران: 251 نيوتن/ متر.

نوع الدفع: دفع كلي.

سعة خزان الوقود: 58 لتر الاقتصاد في استهلاك الوقود من 0-100 كم: 7.1 لتر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

السرعة القصوى: 210 كم. مزايا مازدا سي اكس5 2021 لقد استطاعت الشركة توفير كل مزايا ووسائل الأمان والسلامة مثل توفير أقوى نظام الفرامل مانع للانغلاق، مع مساعد الفرامل، ونظام توزيع قوى الفرامل الكترونيا.

تشتمل السيارة على أقوى وسائل أمان أخرى مثل إنذار مانع للسرقة، منبه النقطة العمياء، الفتح التلقائي لحالة الاصطدام، توفر ميزة التحكم الديناميكي للثبات.

كما تأتي السيارة بأقوى نظام مساعدة لتسلق التلال، مع مانع الحركة، والأهم أنها تأتي بكاميرا خلفية، وميزة تثبيت مقاعد الأطفال، و مشد حزام الأمان الواقي في المقاعد الأمامية فقط، كما يتوفر عرض مراقبة ضغط الإطارات، وخيار التحكم في الجر.

وتأتي السيارة بأقوى مجموعة مزايا داخلية رائعة جعلتها قادرة على المنافسة مثل توفر ضوء في صندوق التخزين، مسند للذراع في الوسط.

توفر ميزة القفل المركزي، و مصابيح لقرائة الخرائط، وعرض المعلومات المتعددة، مفتاح ذكي.

المقاعد وعجلة القيادة مصنوعة من أفخم أنواع القماش التي زادت لها جمالًا بالتصميم الداخلي.

كما أضافت الشركة بعض من الكماليات الداخلية الإضافية مثل حامل للنظارات الشمسية فوق الرأس مباشرةً، مرآة للتجميل، حامل الأكواب بالمقاعد الخلفية، فتحات تكييف خلفية، لوح واقي موجود على عتبة السيارة.

إمكانية إمالة المقود، وضبط مقعد السائق يدويًا.

يتوفر بالتصميم الداخلي أيضًا جهاز كمبيوتر يساعد في ضبط الأميال المتبقية، وتعديل إمالة المقود، بالإضافة إلى جهاز قياس لمعرفة عدد الأميال المقطوعة، مصباح الترحيب. مزايا أخرى في سيارة Mazda CX-5 2021 كما جاءت السيارة بتصميم داخلي رائع، استطاعت السيارة أن تجذب أنظار الآخرين بالتصميم الخارجي الأروع والذي يأتي بمصابيح أمامية تكيفية.

بالإضافة إلى جهاز بالسيارة للتحكم في قوة المصابيح الأمامية.

يتوفر بالجهة الأمامية شبك مصنوع من الكروم، مصابيح ليد نهارية، ومصابيح الانعطافات.

يتوفر أيضًا مرايا جانبية للأبواب مع إشارة للالتفاف، ومرايا باب الكترونية، ومصابيح امامية وخلفية ضبابية.

كما تأتي السيارة مع مصابيح خلفية ليد، وضوء يعمل لاستخدام الفرامل.

بالإضافة إلى أن النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية، ومزيل الضباب للنوافذ الخلفية، ممسحة خلفية، والكابح السقفي.

ولم تتمتع السيارة أيضًا بمزايا ترفيهية قوية مثل V12 أمامي فقط.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة، مرآة التعتيم، تكييف أوتوماتيك، بلوتوث، مدخل USB، AUX، مشغل أقراص CD، مشغل MP3، عداد المسافات، راديو، عرض درجة الحرارة.

كما يتوفر إمكانية التحكم بالسرعة، التحكم بالسرعة من خلال ضغطة على عجلة القيادة، كما يتوفر فرامل يد إلكترونية.

ومن أفضل المزايا الترفيهية التي تأتي بها السيارة هي واجهة أي بود.

وإمكانية الدخول من غير مفتاح، مقبض التروس مصنوع من الجلد،

شاشة تعمل باللمس، حساسات للمطر، دعم قطني يدوي. مازدا سي اكس5 2021مزايا مازدا سي اكس5 2021مزايا أخرى في سيارة Mazda CX-5 2021 عيوب مازدا سي اكس5 2021 يتم التعديل على المقعد يدويًا وليس كهربائيًا.

المحرك ليس قوي بشكل جيد عند السرعة.

المساحة الخلفية من جانب الأرجل ليس كافية. سعر Mazda CX-5 2021 سيارة مازدا سي اكس5 2021 ب GS 2WD سعرها 69 ألف ريال.

مازدا سي اكس5 2021 GT 2WD سعرها 75 ألف ريال.

سعر مازدا سي اكس5 2021 GTL 2WD سعرها 79 ألف ريال.

مازدا سي اكس5 2021 GTL AwD سعرها 94 ألف ريال.

سعر Mazda CX-5 2021GTX AWD سعرها 101 ألف ريال. عيوب مازدا سي اكس5 2021سعر Mazda CX-5 2021 الوسوم

مازدا سي اكس5 2021 ؛ من الأخبار التي ينتظر معرفتها الكثير من الأشخاص المهتمين بمتابعة أخبار أفضل السيارات القوية إذ قد حصلت السيارة على تقييم عالٍ بين أكبر منافسي سوق السيارات، لتصبح هي أفضل السيارات التي تقدم كل مواصفات السلامة والأمان، والتصميم الأنيق الخارجي، وتوفر كل الإمكانيات بالتصميم الداخلي الذي جاء هو الآخر بمزايا رائعة، وكل وسائل الترفيه الحديثة، بالإضافة للسعر المثالي أيضًا. مازدا سي اكس5 2021 أبعاد السيارة: الطول 4.550 متر، العرض 1.840 متر، الارتفاع: 2.700 متر.

قاعدة العجلات 2.700 متر.

سعة صندوق التخزين 506 لتر.

مواصفات المحرك: سعة 2.5 لتر، 4 سلندر، بقوة 188 حصان.

عزم الدوران: 251 نيوتن/ متر.

نوع الدفع: دفع كلي.

سعة خزان الوقود: 58 لتر الاقتصاد في استهلاك الوقود من 0-100 كم: 7.1 لتر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

السرعة القصوى: 210 كم. مزايا مازدا سي اكس5 2021 لقد استطاعت الشركة توفير كل مزايا ووسائل الأمان والسلامة مثل توفير أقوى نظام الفرامل مانع للانغلاق، مع مساعد الفرامل، ونظام توزيع قوى الفرامل الكترونيا.

تشتمل السيارة على أقوى وسائل أمان أخرى مثل إنذار مانع للسرقة، منبه النقطة العمياء، الفتح التلقائي لحالة الاصطدام، توفر ميزة التحكم الديناميكي للثبات.

كما تأتي السيارة بأقوى نظام مساعدة لتسلق التلال، مع مانع الحركة، والأهم أنها تأتي بكاميرا خلفية، وميزة تثبيت مقاعد الأطفال، و مشد حزام الأمان الواقي في المقاعد الأمامية فقط، كما يتوفر عرض مراقبة ضغط الإطارات، وخيار التحكم في الجر.

وتأتي السيارة بأقوى مجموعة مزايا داخلية رائعة جعلتها قادرة على المنافسة مثل توفر ضوء في صندوق التخزين، مسند للذراع في الوسط.

توفر ميزة القفل المركزي، و مصابيح لقرائة الخرائط، وعرض المعلومات المتعددة، مفتاح ذكي.

المقاعد وعجلة القيادة مصنوعة من أفخم أنواع القماش التي زادت لها جمالًا بالتصميم الداخلي.

كما أضافت الشركة بعض من الكماليات الداخلية الإضافية مثل حامل للنظارات الشمسية فوق الرأس مباشرةً، مرآة للتجميل، حامل الأكواب بالمقاعد الخلفية، فتحات تكييف خلفية، لوح واقي موجود على عتبة السيارة.

إمكانية إمالة المقود، وضبط مقعد السائق يدويًا.

يتوفر بالتصميم الداخلي أيضًا جهاز كمبيوتر يساعد في ضبط الأميال المتبقية، وتعديل إمالة المقود، بالإضافة إلى جهاز قياس لمعرفة عدد الأميال المقطوعة، مصباح الترحيب. مزايا أخرى في سيارة Mazda CX-5 2021 كما جاءت السيارة بتصميم داخلي رائع، استطاعت السيارة أن تجذب أنظار الآخرين بالتصميم الخارجي الأروع والذي يأتي بمصابيح أمامية تكيفية.

بالإضافة إلى جهاز بالسيارة للتحكم في قوة المصابيح الأمامية.

يتوفر بالجهة الأمامية شبك مصنوع من الكروم، مصابيح ليد نهارية، ومصابيح الانعطافات.

يتوفر أيضًا مرايا جانبية للأبواب مع إشارة للالتفاف، ومرايا باب الكترونية، ومصابيح امامية وخلفية ضبابية.

كما تأتي السيارة مع مصابيح خلفية ليد، وضوء يعمل لاستخدام الفرامل.

بالإضافة إلى أن النوافذ الكهربائية الأمامية والخلفية، ومزيل الضباب للنوافذ الخلفية، ممسحة خلفية، والكابح السقفي.

ولم تتمتع السيارة أيضًا بمزايا ترفيهية قوية مثل V12 أمامي فقط.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة، مرآة التعتيم، تكييف أوتوماتيك، بلوتوث، مدخل USB، AUX، مشغل أقراص CD، مشغل MP3، عداد المسافات، راديو، عرض درجة الحرارة.

كما يتوفر إمكانية التحكم بالسرعة، التحكم بالسرعة من خلال ضغطة على عجلة القيادة، كما يتوفر فرامل يد إلكترونية.

ومن أفضل المزايا الترفيهية التي تأتي بها السيارة هي واجهة أي بود.

وإمكانية الدخول من غير مفتاح، مقبض التروس مصنوع من الجلد،

شاشة تعمل باللمس، حساسات للمطر، دعم قطني يدوي. مازدا سي اكس5 2021مزايا مازدا سي اكس5 2021مزايا أخرى في سيارة Mazda CX-5 2021 عيوب مازدا سي اكس5 2021 يتم التعديل على المقعد يدويًا وليس كهربائيًا.

المحرك ليس قوي بشكل جيد عند السرعة.

المساحة الخلفية من جانب الأرجل ليس كافية. سعر Mazda CX-5 2021 سيارة مازدا سي اكس5 2021 ب GS 2WD سعرها 69 ألف ريال.

مازدا سي اكس5 2021 GT 2WD سعرها 75 ألف ريال.

سعر مازدا سي اكس5 2021 GTL 2WD سعرها 79 ألف ريال.

مازدا سي اكس5 2021 GTL AwD سعرها 94 ألف ريال.

سعر Mazda CX-5 2021GTX AWD سعرها 101 ألف ريال. عيوب مازدا سي اكس5 2021سعر Mazda CX-5 2021

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