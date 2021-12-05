هيونداي النترا سي ان 7 الشكل الجديد 2021 مزايا غاية في الروعة

هيونداي النترا سي ان 7 2021 يتصدر كل محركات البحث من قبل جميع العملاء، ولكن هل بالفعل تستحق إذ جاءت سيارة Hyundai Elantra 2021 لتلبي جميع رغبات العملاء الذين يبحثون عن الثقة والتميز والأداء العالي أثناء القيادة، حتى أنها أصبحت قادرة على منافسة العلامات الأخرى بمزاياها الرائعة سواء أكان وسائل أمان أو ترفيه وهذا ما سنتعرف عليه ضمن مواصفاتها، مزاياها، عيوبها هيونداي النترا سي ان 7 أبعاد السيارة: الطول 4.675 متر، عرض 1.825 متر، ارتفاع 1.430.

قاعدة العجلات: 2.720 متر.

سعة صندوق السيارة: 474 لتر.

سعة المحرك 1591 لتر.

قوة المحرك: 127 حصان.

عزم دوران: 157 نيوتن/متر.

4 سلندر.

نوع الدفع / الجر: Front، Wheel، Drive.

سعة خزان الوقود: 50 لتر، استهلاك الوقود لتر / 100 كم 6.7 لتر.

نوع الوقود بنزين.

عدد المقاعد 5 مقاعد.

التسارع من نقطة البداية حتى 100 كم: 9.5 ساعة / ثانية.

يتوفر بها نظام استشعار خلفية، أمامية، للاصطفاف.

يتوفر بها نظام كاشف للتصادم، غطاء محرك السيارة أوتوماتيكي. هيونداي النترا سي ان 7 مميزات هيونداي النترا سي ان 7 2021 تأتي السيارات بمزايا داخلية رائعة مثل التصميم الرائع فالمقاعد مصنوعة من القماش القوي.

تحتوي السيارة على مصابيح تقرأ الخرائط، مع فتحات للتهوية في المقاعد الخلفية.

إمكانية ضبط المقاعد يدويًا ومسند ذراع المقعد الأمامي، مع إمكانية تعديل إمالة المقود.

تشتمل السيارة على جهاز كمبيوتر يقوم بقياس الأميال المتبقية.

تحتوي السيارة على نظام رائع لعرض المعلومات المتعددة.

كما تأتي أيضًا السيارة بمزايا خارجية لا مثيل لها حيث تأتي بغطاء عازل للأصوات والحرارة للاستمتاع بالقيادة والجلوس بالسيارة.

تحتوي على مرايا جانبية لجميع الأبواب بالسيارة مع إشارة للالتفاف.

تأتي السيارة أيضًا مع أقوى مصابيح أمامية هالوجين، وأخرى مصابيح ضبابية ليد، مرايا باب السيارة الكترونيًا، والنوافذ الأمامية والخلفية كهربائية.

وتضم السيارة مجموعة قوية من المزايا الرائعة مثل أنابيب العادم مصنوعة من الكروم، يتوفر بها صمامات للطرق الوعرة، ضوء مؤشر لاستخدام الفرامل، مع مزيل للضباب من النوافذ الخلفية، بالإضافة لتوفر مصابيح خلفية نصف ليد.

أما عن المميزات الترفيهية فهي أكثر من رائعة، يتوفر بها نظام التحكم بالصوت متوفر في عجلة القيادة، مع مقبس 12V أمامي.

عجلة القيادة تعمل أوتوماتيكيا، بالإضافة إلى توفر واجهة للوسائد متعددة بوضوح عالٍ.

إمكانية الدخول بدون استخدام المفتاح، سماعات لاسلكية، مدخل USB، AUX، MP3، راديو FM، مشغل أقراص CD. عيوب هيونداي النترا سي ان 7 2021 لا يتوفر وسائل أمان كافية في الفئة الأولى للسيارة.

صندوق التخزين للسيارة غير كافي مساحته قليلة.

أداء السيارة ضعيف بالمقارنة مع السيارات الأخرى التي تقدم نفس المزايا السعر.

بعض الفئات من السيارة لا تتوفر بها كل المزايا و الإمكانيات والمواصفات التي يحتاج لها العملاء.

بعض أجزاء السيارة مصنوعة من البلاستيك.

لا يتوفر بها نظام دفاع رباعي سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 Hyundai Elantra 2021 (الفئة الأولى سمارت): 317 ألف.

سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 (الفئة الثانية SMART SAFETY): 327 ألف.

Hyundai Elantra 2021 (الفئة الثالثة SMART FUN): 339 ألف.

سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 (الفئة الرابعة SMART PLUS): 365 ألف.

Hyundai Elantra 2021 (الفئة الخامسة MODERN): 390 ألف جنيه.

سعرHyundai Elantra 2021 (الفئة السادسة PREMIUM): 487 ألف جنيه. مميزات هيونداي النترا سي ان 7 2021عيوب هيونداي النترا سي ان 7 2021سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 الوسوم

هيونداي النترا سي ان 7 2021 يتصدر كل محركات البحث من قبل جميع العملاء، ولكن هل بالفعل تستحق إذ جاءت سيارة Hyundai Elantra 2021 لتلبي جميع رغبات العملاء الذين يبحثون عن الثقة والتميز والأداء العالي أثناء القيادة، حتى أنها أصبحت قادرة على منافسة العلامات الأخرى بمزاياها الرائعة سواء أكان وسائل أمان أو ترفيه وهذا ما سنتعرف عليه ضمن مواصفاتها، مزاياها، عيوبها هيونداي النترا سي ان 7 أبعاد السيارة: الطول 4.675 متر، عرض 1.825 متر، ارتفاع 1.430.

قاعدة العجلات: 2.720 متر.

سعة صندوق السيارة: 474 لتر.

سعة المحرك 1591 لتر.

قوة المحرك: 127 حصان.

عزم دوران: 157 نيوتن/متر.

4 سلندر.

نوع الدفع / الجر: Front، Wheel، Drive.

سعة خزان الوقود: 50 لتر، استهلاك الوقود لتر / 100 كم 6.7 لتر.

نوع الوقود بنزين.

عدد المقاعد 5 مقاعد.

التسارع من نقطة البداية حتى 100 كم: 9.5 ساعة / ثانية.

يتوفر بها نظام استشعار خلفية، أمامية، للاصطفاف.

يتوفر بها نظام كاشف للتصادم، غطاء محرك السيارة أوتوماتيكي. هيونداي النترا سي ان 7 مميزات هيونداي النترا سي ان 7 2021 تأتي السيارات بمزايا داخلية رائعة مثل التصميم الرائع فالمقاعد مصنوعة من القماش القوي.

تحتوي السيارة على مصابيح تقرأ الخرائط، مع فتحات للتهوية في المقاعد الخلفية.

إمكانية ضبط المقاعد يدويًا ومسند ذراع المقعد الأمامي، مع إمكانية تعديل إمالة المقود.

تشتمل السيارة على جهاز كمبيوتر يقوم بقياس الأميال المتبقية.

تحتوي السيارة على نظام رائع لعرض المعلومات المتعددة.

كما تأتي أيضًا السيارة بمزايا خارجية لا مثيل لها حيث تأتي بغطاء عازل للأصوات والحرارة للاستمتاع بالقيادة والجلوس بالسيارة.

تحتوي على مرايا جانبية لجميع الأبواب بالسيارة مع إشارة للالتفاف.

تأتي السيارة أيضًا مع أقوى مصابيح أمامية هالوجين، وأخرى مصابيح ضبابية ليد، مرايا باب السيارة الكترونيًا، والنوافذ الأمامية والخلفية كهربائية.

وتضم السيارة مجموعة قوية من المزايا الرائعة مثل أنابيب العادم مصنوعة من الكروم، يتوفر بها صمامات للطرق الوعرة، ضوء مؤشر لاستخدام الفرامل، مع مزيل للضباب من النوافذ الخلفية، بالإضافة لتوفر مصابيح خلفية نصف ليد.

أما عن المميزات الترفيهية فهي أكثر من رائعة، يتوفر بها نظام التحكم بالصوت متوفر في عجلة القيادة، مع مقبس 12V أمامي.

عجلة القيادة تعمل أوتوماتيكيا، بالإضافة إلى توفر واجهة للوسائد متعددة بوضوح عالٍ.

إمكانية الدخول بدون استخدام المفتاح، سماعات لاسلكية، مدخل USB، AUX، MP3، راديو FM، مشغل أقراص CD. عيوب هيونداي النترا سي ان 7 2021 لا يتوفر وسائل أمان كافية في الفئة الأولى للسيارة.

صندوق التخزين للسيارة غير كافي مساحته قليلة.

أداء السيارة ضعيف بالمقارنة مع السيارات الأخرى التي تقدم نفس المزايا السعر.

بعض الفئات من السيارة لا تتوفر بها كل المزايا و الإمكانيات والمواصفات التي يحتاج لها العملاء.

بعض أجزاء السيارة مصنوعة من البلاستيك.

لا يتوفر بها نظام دفاع رباعي سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 Hyundai Elantra 2021 (الفئة الأولى سمارت): 317 ألف.

سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 (الفئة الثانية SMART SAFETY): 327 ألف.

Hyundai Elantra 2021 (الفئة الثالثة SMART FUN): 339 ألف.

سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021 (الفئة الرابعة SMART PLUS): 365 ألف.

Hyundai Elantra 2021 (الفئة الخامسة MODERN): 390 ألف جنيه.

سعرHyundai Elantra 2021 (الفئة السادسة PREMIUM): 487 ألف جنيه. مميزات هيونداي النترا سي ان 7 2021عيوب هيونداي النترا سي ان 7 2021سعر هيونداي النترا سي ان 7 2021

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