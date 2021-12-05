الفخامة والروعة…سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات ومميزات وأسعار السيارة في السعودية

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات، عدي سياره تويوتا لاندكروزر 2022 أسطورة الطرق الوعرة وهي ضمن أكثر من فئه تم طرحها لسلسلة لاندكروزر 2022، وتمتلك السيارة العديد من التقنيات الحديثة المضافة أول مرة في العالم وتعمل من خلال ناقل حركة بعشر سرعات ومحرك من نوع طب v6، وتتميز بهيكل صُلْب و قوي وأداء متوازن في القيادة كما تتضمن العديد من وسائل الأمان والرفاهية التي تدمر راحه الراكبين. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 سيارة قدرة استثنائية على السير في الطرق الوعرة من خلال فكره TNGA، ولها هيكل صلب يساعدها في السير خلال الطرقات الوعرة كما تتميز توازن ديناميكي. تم تصميم السيارة بحيث تكون أقل عرضة للانقلاب من خلال تخفيف الحمل على وزن السيارة بمعدل 200 كيلو جرام عن الإصدارات السابقة. كما تتميز السيارة الثبات على الطرق المختلفة من خلال نظام التعليق الديناميكي الذي يعمل على تعديل وضعية اتزان السيارة بشكل تلقائي. سَعَة محرك السيارة تبلغ 3500 سي سي وتعمل من خلال ست سلندرات. يبلغ معدل تسارع السيارة من 0 إلى 100 متر في 8.5 ثانية. تبلغ سَعَة خزان الوقود 110 لتر. عدد مقاعد السيارة خمس مقاعد وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي. تستهلك السيارة بنزين بمعدل 9.4 لتر/ 100 كم. مميزات سيارة لاند كروزر 2022 تدعم السيارة نظام Apple carplay g.

نظام Apple carplay g. كما تحتوي على smart key، وتدعم أندرويد أوتو.

يمكن قيادة السيارة من خلال ثلاث وضعيات مختلفة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس بمقاس 17 بوصة.

كما تشمل مكيف قوي للهواء لضبط الحرارة داخل السيارة.

بها منفذ usb ومشغل أقراص cd.

بها راديو وتحتوي على وسائد هوائية لتجنب الأذى عند التصادم.

تتميز بوجود أحزمة أمان وستائر.

بها نظام ABS للفرامل التي تمنع الانزلاق

تتميز بوجود نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات. أسعار سيارة لاندكروزر 2022 يبدأ سعر سيارة تويوتا لاندكروزر انت فين 22 من 318 ألف ريال سعودي.

وفي مصر تباع السيارة بأسعار تبدأ من 1200000 جنيه مصري.

أما في السوق الإماراتي فيصل سعر السيارة إلى 312 دَرْهم إماراتي.

وسعر السيارة في السوق الكويتي يبلغ 25 ألف دينار كويتي. أسعار سيارة لاندكروزر 2022 الوسوم

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات، عدي سياره تويوتا لاندكروزر 2022 أسطورة الطرق الوعرة وهي ضمن أكثر من فئه تم طرحها لسلسلة لاندكروزر 2022، وتمتلك السيارة العديد من التقنيات الحديثة المضافة أول مرة في العالم وتعمل من خلال ناقل حركة بعشر سرعات ومحرك من نوع طب v6، وتتميز بهيكل صُلْب و قوي وأداء متوازن في القيادة كما تتضمن العديد من وسائل الأمان والرفاهية التي تدمر راحه الراكبين. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 أحدث مواصفات مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 سيارة قدرة استثنائية على السير في الطرق الوعرة من خلال فكره TNGA، ولها هيكل صلب يساعدها في السير خلال الطرقات الوعرة كما تتميز توازن ديناميكي. تم تصميم السيارة بحيث تكون أقل عرضة للانقلاب من خلال تخفيف الحمل على وزن السيارة بمعدل 200 كيلو جرام عن الإصدارات السابقة. كما تتميز السيارة الثبات على الطرق المختلفة من خلال نظام التعليق الديناميكي الذي يعمل على تعديل وضعية اتزان السيارة بشكل تلقائي. سَعَة محرك السيارة تبلغ 3500 سي سي وتعمل من خلال ست سلندرات. يبلغ معدل تسارع السيارة من 0 إلى 100 متر في 8.5 ثانية. تبلغ سَعَة خزان الوقود 110 لتر. عدد مقاعد السيارة خمس مقاعد وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي. تستهلك السيارة بنزين بمعدل 9.4 لتر/ 100 كم. مميزات سيارة لاند كروزر 2022 تدعم السيارة نظام Apple carplay g.

نظام Apple carplay g. كما تحتوي على smart key، وتدعم أندرويد أوتو.

يمكن قيادة السيارة من خلال ثلاث وضعيات مختلفة.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس بمقاس 17 بوصة.

كما تشمل مكيف قوي للهواء لضبط الحرارة داخل السيارة.

بها منفذ usb ومشغل أقراص cd.

بها راديو وتحتوي على وسائد هوائية لتجنب الأذى عند التصادم.

تتميز بوجود أحزمة أمان وستائر.

بها نظام ABS للفرامل التي تمنع الانزلاق

تتميز بوجود نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات. أسعار سيارة لاندكروزر 2022 يبدأ سعر سيارة تويوتا لاندكروزر انت فين 22 من 318 ألف ريال سعودي.

وفي مصر تباع السيارة بأسعار تبدأ من 1200000 جنيه مصري.

أما في السوق الإماراتي فيصل سعر السيارة إلى 312 دَرْهم إماراتي.

وسعر السيارة في السوق الكويتي يبلغ 25 ألف دينار كويتي. أسعار سيارة لاندكروزر 2022

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