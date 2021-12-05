مواصفات وسعر تويوتا يارس هاتش باك 2021 الجديدة كلياً في مصر والسعودية الياباني Toyota

تويوتا يارس هاتش باك 2021 ، بعد ساعات قليلة عن كشف شركة تويوتا عن طراز جديد من سلسلة إصداراتها المتميزة، يبحث الجميع عن سعر السيارة الجديدة تويوتا يارس 2021، حيث اعتاد محبي سيارات تويوتا على أفضل فئات السيارات المختلفة من المصنعة من قبل الشركة د، والتي تتناسب مع المتطلبات الخاصة التي يحتاج قائد السيارة توفرها من حيث السرعة قوة الصلابة قوة الموتور و السعر المناسب و الأنظمة التكنولوجية المزودة بها السيارة، وهو من الصعب أن تجده مجمع سيارة واحدة غير سيارات تويوتا عملاق الصناعة اليابانية، اليابانيين أفضل سيارات.

وقد تم الإعلان عن فئتين من السيارة تويوتا يارس 2021 الرياضية وتتشابه الفئتان إلى حد كبير في اغلب المواصفات بينما يختلف سعر كل فئة منهم وسوف نتناول اليوم الحديث بالتفصيل عن أهم المواصفات المميزة بها سيارة يارس الجديدة وسعر السيارة في مصر والسعودية .

مواصفات سيارة تويوتا يارس هاتش باك 2021

يتمتع الطراز الجديد من سيارة تويوتا يارس 2021 ، بالعديد من الإمكانيات التي تجذب إليها الأنظار بشكل كبير، حيث يبلغ سعة الموتور 1500 سي سي بقوة 123 حصان ناقل حركة مزود ب7 سرعات توفر بشكل كبير في استهلاك الوقود، السيارة بها العديد من الإمكانيات مثل:

– تأتي بأبعاد (3954 مم طول، 1695 مم عرض، 1510 مم ارتفاع، ويصل طول قاعدة العجلات 2510 مم).

– نظام منع انزلاق المكابح ABS.

– قوة الفرملة متوازنة EBD.

– مساعد الفرامل BA.

– ثبات إلكتروني Vsc.

وسائل أمان

وسائد هوائية ، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

-التحكم في قوة ثبات السيارة VSC، بالإضافة لخاصية التحكم في الجر.

أسعار تويوتا يارس هاتش باك 2021 في مصر والسعودية

وتختلف أسعار السيارة تويوتا يارس 2021 الجديدة، حيث أن كل فئة منها له سعر معين، كما يختلف في مصر عن السعر بالسعودية وسوف نذكر السعر المعلن عنه اليوم في أسواق السيارات وهو كالاتي :

بالنسبة الفئة الأولى من السيارة يبلغ سعرها 345 ألف جنية، بينما يصل سعر النوع الثاني من السيارة 375 ألف جنية.

وعن سعر سيارة تويوتا يارس هاتش باك في المملكة العربية السعودية يبدأ من 52,800 ألف ريال سعودي.