القنبلة الموسمية.. سيارة جيب جراند شيروكى 2022 في السعودية الشكل الجديد باحدث مواصفات واسعار

القنبلة الموسمية.. سيارة جيب جراند شيروكى ، إذا كنت من محبين ركوب السيارات فلكم أهم التفاصيل المتعلقة بسيارة جيب جراند شيروكي 2022، فقد قامت الشركة الرائدة بمجال إنتاج السيارات الاس يو في بإصدار واحدة من أصدر سيارتها وهي سيارة جيب جراند شيروكى 2022 ومنذ بداية الاعلان عنها وبدأ الجميع في البحث عن أهم مميزاتها ومواصفاتها، كما أنها من السيارات التي تتمتع بكثير من المميزات وتأتي بكل ما هو حديث وجديد من التجهيزات والتقنيات التي تجعل الجميع يقبل علي شرائها، فاليوم قد أتينا لكم بكافة التفاصيل التي يرغب كل شخص يريد شراء السيارة أن يتعرف عليها.

القنبلة الموسمية.. سيارة جيب جراند شيروكى

يتساءل كل من يهوى شراء السيارات عن مواصفات سيارة جيب جراند شيروكى 2022 لكونها من السيارات الحديثة التي تتمتع بكثير من المزايا وأهم ما تتمتع به من مواصفات التالي:

تتمتع بشكل داخلي استوحيت من قبل سيارة واجنيور الجديدة التي تم الاعلان عنها من قبل الشركة المنتجة بالعام الماضي أثناء الربع الثالث منه.

تتمتع بمساحة واسعة فيمكنها أن تتسع لـ 6 أفراد وتمتلك 6 مقاعد بهم 2 بالأمام وأخرين بالمنتصف بجانب مقعدين بالصف الثالث والأخير.

كما أن مقاعد السيارة مصنوعة من أفضل الجلود التي تتمتع بالفخامة والملمس الناعم فهو من جلد الباليرمو.

تتشمل الأبعاد الخارجة للسيارة 5.204 ملم من حيث الطول ويبلغ طول قاعدة العجلات 3.091 ملم بجانب أن السيارة تمتلك 4 عجلات يصل قياسها 18 بوصة.

تمتلك السيارة شبكة بها 7 فتحات خاصة بالتهوية وفي تلك الشبكة مصابيح أمامية ليد.

تستمد السيارة قوتها عن طريق نوعان من المحركات من الممكن أن يتم الاختيار بينهما تبعاً لما يكون مناسب بالنسبة للعميل.

فالمحرك الأول يكون عبارة عن محرك سداسي الاسطوانات ويأتي في صورة الحرف في وتصل سعته إلى 3.6 لتر ويساهم في توليد طاقة تبلغ 290 حصان وقوة عزم الدوران تقدر بـ 348 نيوتن متر.

أما بالنسبة إلى المحرك الثاني فيأتي بحوالي 8 اسطوانات تصل سعتها إلى 5.7 لتر وقوة عزم دوران 528 نيوتن متر.

اسعار سيارة سيارة جيب جراند شيروكى في السعودية

تعد واحدة من السيارات ذات الدفع الرباعي متوسطة الحجم وتحتوي على كثير من المواصفات وتحتوي على محركات مميزة وقوية جداً، ولكن لا يتم الكشف عن سعر السيارة حتى الآن في السعودية مع العلم أن سعرها عالمياً يصل إلى 35 ألف دولار ما يعادل 131.261 ريال سعودي.