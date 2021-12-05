سيارة تويوتا لاندكروزر برادو Toyota land cruiser prado 2022 المواصفات والأسعار

تويوتا لاندكروزر برادو Toyota land cruiser prado 2022 سيارة الأحلام، مبهرة بكل تفصيلة، سواء الشكل الخارجي، أو الداخلي، أفضل سيارات الدفع الرباعي، الأقوى على الطرقات، ملكة المناورات، والتحديات، رياضية، وعائلية، رحبة من الداخل، تأتي بأحدث تقنيات الأمان والسلامة، وكذلك الترفيه، قيادتها ممتعه للغاية، هذه النسخة من تويوتا برادو تم إنتاجها احتفالا بمرور 70 عام على انتاج أول طراز من لاندكروزر، دعونا نتعرف بالتفصيل على مواصفات تلك السيارة المذهلة.

سيارة تويوتا لاندكروزر برادو Toyota land cruiser prado 2022 الرياضية

لاندكروزر الأساسية ضخمة بشكل ملحوظ، وحش طريق بدون منازع تناسب المحترفين بشكل أكبر، لذا تم تقديم برادو 2022 نسخة أقل في الحجم، وفي الأداء حقيقةً، تناسب المالك العادي، ولكنها تقدم أداء مبهر، وآمن، تتضمن حزمة l الترفيهية، ولو ذكرنا التصميم الخارجي فهو أنيق جدا، يغطية اللون الأسود في معظم الحواف، والشباك الأمامية، والجنوط، والسقف.

اللون الأسود سيد الألوان، يمنح تويوتا برادو prado 2022 شكل أنيق وراقي، عند مزجه مع اللون الأساسي للمركبة حيث تأتي بمجموعة مذهلة من الألوان الأبيض اللؤلؤي ذو الشعبية الكبيرة، واللون الأسود لأصحاب الذوق الراقي، ومحبي الفخامة، الأحمر الجريء، والبرونزي.

محرك تويوتا لاندكروزر برادو 2022

برادو تأتي ليس بمحرك أو أثنين، بل ثلاثة، على حسب كل فئة، ورغبة المالكين، الثلاث محركات رباعي الأسطوانات، الإختلاف يكمن في سعة خزان الوقود، وقوة الأداء، النسخة الأولي السعة 2،7 لتر تصل القوة إلى 164 حصان، النسخة الثانية 4 لتر، تصل قوة المحرك إلى 271 حصان، النسخة الثالثة سعة 2.8 لتر، 201 حصان.

تصميم لاندكروزر برادو land cruiser prado 2022

تظهر صلابة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في شكلها الخارجي، كعادة تصميمات لاندكروزر الجريئة القوية، كل تفصيلة بها تنم عن الصلابة، الشكل الخارجي الجديدة أكثر انسيابية عن ذي قبل، الملامح الأمامية أكثر وضوح مع شباك أكبر في الحجم، أما المصابيح الأمامية أصبح تصميمها أكثر حدة على الرغم من تصغير حجمها، العجلات بأكثر من قياس حسب النموذج مابين ال 17 إنش أو ال 19 مع أقواس حادة ومنحوته تتناغم مع التغيرات الجديدة.