سيارة احلامك.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة للجميع

سيارة تويوتا لاند كروزر، واحدة من أنواع ماركات السيارات العالمية الهامة ذات الشهرة الواسعة، وهي أيضا تعد إحدى الطرز اليابانية المميزة من السيارات، ولها الكثير من المميزات الهامة والتي يسعى كل محبي عالم السيارات التعرف على كل تفاصيلها وهذا ما سنقوم بالعرض الكامل له من خلال الآتي من الفقرات القادمة والتي تخص فيها بالذكر أهم المعلومات التي تخص تلك السيارة وأهم ما تمتاز به من حيث تجهيزاتها ومكوناتها الداخلية وما تحتويه من كماليات ومن خلال ما يلي أيضا نقدم سعر الشراء لتلك السيارة بالمملكة العربية السعودية.

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية

المبيعات الخاصة بتلك السيارة تعد عالية للغاية، حيث قد تم البيع لنحو ما يقرب من عشرة ملايين سيارة من تلك النوعية بمائة وسبعين دولة من كل العالم، وقد كان النجاح حليفا لشركة تويوتا اليابانية من حيث إدخالها للكثير من التعديلات والتحسينات على الصالون الجديد موديل ألفين اثنين وعشرين لسيارة لاند كروزر وقد تم التعزيز من قبل شركة الإنتاج لكفاءة أدائها، مع القدرة الكبيرة على أن تتخطى مختلف الطرق مهما كانت صعبة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

المحرك للسيارة بالنسخة الجديدة والموديل الأحدث لها ستة سليندر.

المحرك يأخذ الشكل حرف v والسعة الخاصة بها تعدل أربعة لتر.

قوة المحرك مائتين اثنين وستين حصانا.

عزم الدوران يبلغ ما قيمته ثلاثمئة خمسة وثمانين نيوتن لكل متر.

القير من النوع الأوتوماتيك بستة من الغيارات.

السيارة من الفئة suv وهي تنافس في قوتها سيارات من نوع نيسان باترول، والشيفروليه.

السعر الخاص بالسيارة من نوع لاند كروزر بالنسخة الجديدة يبلغ سبعين ألف دولار بما يعدل مائتين اثنين وستين ألف ريال سعودي.

سيارة من النوع لاند كروزر ماركة تويوتا جي إكس آر متوفرة بالسعر سبعة وسبعين ألف دولار أمريكي، وتعدل في تكلفتها مائتين اثنين وتسعين ألف ريال سعودي.

والسيارة متوفرة بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية منها معارض عبد اللطيف بالمملكة.

أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية