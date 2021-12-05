الحلوة وصلت.. سيارة أوبل أسترا 2022 Opel Astra قوة ومتانة في المواصفات خيال في السعر

سيارة أوبل أسترا 2022 الجديدة كلياً التي كشفت عنها شركة أوبل الألمانية، والتي تتميز بتصميم رياضي جذاب وبمحركات الاحتراق مع خيار من وحدات البنزين والديزل، حيث من المقرر انتقال أوبل إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء في أوروبا عام 2028، وقد أعلنت الشركة أن اوبل أسترا 2022 تعتمد على نظام أساسي جديد في نظامها المدمج، وسوف يتم إطلاقه كنموذج PHEV كأول نموذج مكهرب من أسترا، كما ستتاح أوبل أسترا مع خيار من وحدات البنزين والديزل بقوة محرك تتراوح من 110 – 225 حصان، مع ناقل حركة يدوي بستة سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات.

سيارة أوبل أسترا 2022

تعد سيارة أوبل أسترا 2022 من أهم السيارات الخاصة بمجموعة أوبل منذ انطلاقها عام 1991، والتي تعد من أقدم السيارات في قطاع السيارات المدمجة في أوروبا، وقد يشمل الموديل الجديد من أوبل أسترا الكثير من المميزات، من حيث الشكل الخارجي الحاد الموجود في أوبل أنسيجنيا وكروس لاند، وهذا يجعل السيارة قادرة على المنافسة في فئتها.

تتميز سيارة أوبل أسترا 2022 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بــ 180 حصان ومحرك كهربائي 109 أحصنة. كما تتميز بإصدار الدفع للعجلات الأمامية الذي يبلغ بإجمالي 224 حصان. بينما تبلغ قوة الدفع الرباعي بمحرك كهربائي إضافي 300 حصان. وتتوفر اوبل أسترا بمحركات ديزل وبنزين جديدة بـــ 3 و 4 أسطوانات من كورسا مع 110 و 130 حصان. كما يأتي الديزل منها بمحرك سعته 1.5 لتر بقوة 102 حصان التقدم، وذلك متصل بناقل حركة يدوي بست سرعات وناقل أوتوماتيكي من ثماني سرعات. بينما يبلغ طول السيارة نحو 4374 ملم بينما عرضها يكون 1860 ملم. كما يوجد بها نظام تثبيت السرعة مع خاصية التوقف والانطلاق وكاميرا بزاوية 360 درجة.

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من المتوقع طرح أوبل أسترا 2022 في الأسواق العالمية مع بداية الخريف.

وهذا وفقاً لما أعلنته الشركة عن فتح باب الحجز بداية هذا الخريف وعملية التسليم الأولي في أوائل عام 2022.

وسوف يتم طرحها في دول أوروبا بسعر 28 ألف دولار.

وهذا بمعدل زيادة بسيطة على سعر أسترا 2021 في أوروبا.

أما بالنسبة للأسواق المصرية فمن المتوقع طرح Opel Astra مطلع عام 2022، وذلك بسعر 304 آلاف و990 جنيه في مصر.

مواصفات سيارة أوبل أسترا 2022أسعار أوبل أسترا 2022 وموعد طرحها