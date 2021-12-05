انخفاض سعر يارس 2022 سيدان في السعودية بنسبة خرافية سيارة 100%

يارس 2022 سيدان تعتبر واحدة من أكثر السيارات في السعودية التي حققت نجاحا في فئة السيارات الاقتصادية، وذلك لأنها صرفيتها مميزة للغاية في الوقود، حيث تسير السيارة مسافة 40 كيلومتر مقابل حرق 2 لتر بنزين، ويهتم الكثيرين في السعودية بسعر يارس الجديدة، للحصول على أحسن صفقة، وليست يارس واحدة ولكن الكثير من موديلات تويوتا تحظى بثقة السعوديين، ومن بين هذه الموديلات، لاندكروزر وكورولا وكامري.

طرحت تويوتا يارس 2022 مطلع عام 2022 وكانت اسعارها آنذاك تتراوح ما بين 50 إلى 57 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه تترواح اسعار السيارة حاليا من 49 إلى 53 ألف ريال سعودي بنسبة انخفاض تتراوح ما بين الـ2 و3%.

ننتظر يارس منافسة شديدة بعدما اعلنت تويوتا رسميا عن طرح بيلتا رسميا في عدد من دول من ضمنهم مصر وعدد كبير من دول آسيا.

وفي الوقت نفسه سوف تنافس بيلتا يارس على المبيعات لتواجدها في نفس الفئة، ومن المتوقع أن تأتي بيلتا في السعودية بسعر يبدأ من 60 وحتى 65 ألف ريال.

السيارة تعمل بالجر الامامي بمحرك قوي بقوة 105 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه هناك انظمة أمان عالية الجودة لحماية ركاب السيارة من آثار التصادم.

السيارة تحتوي على 7 وسائد لضمان الحماية الكاملة من آثار الحوادث.

وكذلك تحتوي السيارة على نظام مثبت سرعة لضمان اعلى مستويات الراحة.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بشاشة داخلية عالية الجودة يمكنك التحكم من خلالها بجميع وظائف وامكانيات السيارة.

نظام صوتي قوي بتوزيع جيد للصوت لتحقيق العزل.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على زر تشغيل وإيقاف المحرك.

السيارة تحتوي على مدخل usb وهو يستعمل في شحن او الهاتف او ايصال قرص صلب.

وتمتلك السيارة الجبارة تكييف بالغ القوة ويمكنه بفضل قوته من اداء مهمته حتى في أكثر الأيام حرارة.

وتأتي السيارة بمساحة تخزين داخلية كبيرة كعادة معظم سيارات تويوتا، بالإضافة إلى شنطة خلفية كبيرة بمساحة 495 لتر.

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