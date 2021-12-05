العرض الجبار ب 800 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات

سيارة تويتا برادو 2022 بالتقسيط 800 ريال يرغب في التعرف على أهم البنود التي تتعلق بالقسط الخاص بتلك السيارة العديد من الأشخاص من راغبي الحجز لتلك السيارة المتميزة، حيث أن القسط الخاص بها محدد بمدة زمنية معينة وهذا ما سنتطرق له بمزيد من الإيضاح والتفصيل ومن خلال الآتي أيضا من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المعلومات عن السيارة وكل ما يخص المواصفات لها، وكل ما تمتاز به من خصائص تجعلها من أهم الخيارات المطروحة وبقوة والتي تنافس أقوى الماركات العالمية.

سيارة تويتا برادو 2022 بالتقسيط 800 ريال

سيارة تويتا برادو 2022 بالتقسيط 800 ريال من السيارات الأفضل والتي تتسم برحابة التصميم من الداخل مع القوة الهيكلية لتلك السيارة، ومن خلال المعارض لعبد اللطيف جميل يستطيع كل عميل أن يحصل على سيارته من تلك الماركة بقسط شهري تبلغ قيمته ما يعدل ثمنمئة ريال سعودي، حيث أن الشركة تطرح تلك السيار ببنود تقسيطية تتناسب مع الكثير من العملاء نذكر منها ما يلي:

بنود عرض التقسيط لسيارة تويتا برادو 2022 بالتقسيط 800 ريال

السيارة تويتا برادو 2022 بالتقسيط الذي يبلغ قيمة مالية 800 ريال أهم شروطه ما يلي:

الفترة التي تخص السداد لكامل الأقساط إجمالا تبلغ ما يعدل خمسة أعوام.

إذا ازدادت المدة الخاصة بالقسط ازدادت القيمة المالية المطلوب السداد لها.

السعر الأصلي الخاص بتلك السيارة يبلغ من السعر ما يعدل القيمة المالية مائتين ثمانية وعشرين ألف ريال سعودي.

الدفعة الأولى والتي يشترط أن يتم سدادها هي القيمة مائة وتسعين ألف ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة والتي يجب أن يتم سدادها جملة واحدة هي مائة وخمسة ريال سعودي ولا بد من الالتزام الكامل بفترة سدادها وبقيمة مبلغ السداد.

النسبة الخاصة بالفائدة على السعر الخاص بالسيارة تبلغ حوالي أربعين في المائة، وهذا من قيمة إجمالي

المعدل السنوي للتكاليف الخاصة بالسيارة تبلغ أربعة وعشرين بالمائة.

بعد أن تضاف القيم الخاصة بالضرائب يصبح السعر لها ثلاثمئة ستة وخمسين ريال.

السعر الأصلي الخاص بالسيارة.