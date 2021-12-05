لاندكروزر 2021 بارخص قسط شهري امتلك سيارة احلامك لاندكروزر الوعرة

لاندكروزر 2021 الوعرة الجبارة السيارة رقم 1 في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تتبع شركة يابانية عملاقة هي تويوتا العالمية، وتعد لاندكروزر سيارة متعددة الاستخدامات وتناسب أغلب الاحتياجات، وذلك لأنها تمتلك معظم مقومات السيارة المتكاملة بالإضافة إلى ارتفاعها عن الأرض الأمر الذي يمنح قائدها احساس الإقدام على المغامرة في كافة الظروف. لاندكروزر 2021 بارخص قسط شهري امتلك سيارة احلامك يمكنك الحصول على لاندكروزر 2021 سيارة الأحلام مقابل قسط شهري هو الأرخص في السعودي بـ 3757 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه يمكنك الحصول على السيارة بدون دفعة أولى، لكن هناك مصروفات إصدار بـ 1803 ريال سعودي.

وهناك دفعة تملك تقدر بـ 72 ألف و120 ريال سعودي، ومدة القسط هي 60 شهر كاملين وهي مدة تقسيط طويلة للغاية.

التقديم على طلب التقسيط يرجى عن طريقين، الأولى الدخول على موقع عبداللطيف جميل أو الاتصال على الرقم التالي 8002442211

الدخول على الموقع يجري عن طريق البحث عنه ومن ثم البحث عن خيار تعبئة طلب تقسيط وبعد ذلك سوف يتواصل معك أحد ممثلي الشركة. فئات لاندكروزر الوعرة الجبارة وحش الأسفلت في السعودية تبدأ اسعار لاند كروزر 2021 في السعودية من 180 ألف ريال وحتى 312 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه تختلف أسعار الفئات طبقا للتجهيزات وطبيعة الخامات الداخلية وإمكانيات السيارة.

تتحرك اسعار السيارات الجديدة وبذلك سوف تتحرك اسعار الاقساط لذلك يجدر بمن يرغب في الشراء الإسراع للحصول على أفضل الصفقات. أهم إمكاينات لاند كروزر في المملكة العربية السعودية دفع رفاعي ومحرك جبار بقوة جر 362 حصان مكانيكي وهي قوة جبارة تشجع على خوض المغامرات .

وفي الوقت نفسه تتمتع السيارة بخامات تجهيزات داخلية تعطي شعور بالفخامة.

مساحات تخزين جبارة في اي أماكن السيارة خاصة الشنطة الخلفية.

تحتوي السيارة على رداد لمراقبة الطريق وبالتالي تحقيق أعلى عوامل الأمان من خلال تنبيه قائد السيارة.

كاميرا 360 من أجل تحقيق أفضل رؤية تؤدي إلى دارية كاملة بكافة عثرات الطريق إن وجدت.

مقود القيادة الخاص بالسيارة يحتوي على العديد من الازرار التي تؤدي إلى التحكم بجميع وظايف السيارة تحت يدك أثناء القيادة بدون صعوبة. أهم إمكاينات لاند كروزر في المملكة العربية السعودية الوسوم

لاندكروزر 2021 الوعرة الجبارة السيارة رقم 1 في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تتبع شركة يابانية عملاقة هي تويوتا العالمية، وتعد لاندكروزر سيارة متعددة الاستخدامات وتناسب أغلب الاحتياجات، وذلك لأنها تمتلك معظم مقومات السيارة المتكاملة بالإضافة إلى ارتفاعها عن الأرض الأمر الذي يمنح قائدها احساس الإقدام على المغامرة في كافة الظروف. لاندكروزر 2021 بارخص قسط شهري امتلك سيارة احلامك يمكنك الحصول على لاندكروزر 2021 سيارة الأحلام مقابل قسط شهري هو الأرخص في السعودي بـ 3757 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه يمكنك الحصول على السيارة بدون دفعة أولى، لكن هناك مصروفات إصدار بـ 1803 ريال سعودي.

وهناك دفعة تملك تقدر بـ 72 ألف و120 ريال سعودي، ومدة القسط هي 60 شهر كاملين وهي مدة تقسيط طويلة للغاية.

التقديم على طلب التقسيط يرجى عن طريقين، الأولى الدخول على موقع عبداللطيف جميل أو الاتصال على الرقم التالي 8002442211

الدخول على الموقع يجري عن طريق البحث عنه ومن ثم البحث عن خيار تعبئة طلب تقسيط وبعد ذلك سوف يتواصل معك أحد ممثلي الشركة. فئات لاندكروزر الوعرة الجبارة وحش الأسفلت في السعودية تبدأ اسعار لاند كروزر 2021 في السعودية من 180 ألف ريال وحتى 312 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه تختلف أسعار الفئات طبقا للتجهيزات وطبيعة الخامات الداخلية وإمكانيات السيارة.

تتحرك اسعار السيارات الجديدة وبذلك سوف تتحرك اسعار الاقساط لذلك يجدر بمن يرغب في الشراء الإسراع للحصول على أفضل الصفقات. أهم إمكاينات لاند كروزر في المملكة العربية السعودية دفع رفاعي ومحرك جبار بقوة جر 362 حصان مكانيكي وهي قوة جبارة تشجع على خوض المغامرات .

وفي الوقت نفسه تتمتع السيارة بخامات تجهيزات داخلية تعطي شعور بالفخامة.

مساحات تخزين جبارة في اي أماكن السيارة خاصة الشنطة الخلفية.

تحتوي السيارة على رداد لمراقبة الطريق وبالتالي تحقيق أعلى عوامل الأمان من خلال تنبيه قائد السيارة.

كاميرا 360 من أجل تحقيق أفضل رؤية تؤدي إلى دارية كاملة بكافة عثرات الطريق إن وجدت.

مقود القيادة الخاص بالسيارة يحتوي على العديد من الازرار التي تؤدي إلى التحكم بجميع وظايف السيارة تحت يدك أثناء القيادة بدون صعوبة. أهم إمكاينات لاند كروزر في المملكة العربية السعودية

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