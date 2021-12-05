بـ1,356 ريال تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022 على خمـ5 سنوات من عبد الطيف جميل في السوق السعودي

بـ1,356 ريال تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022 على خمـ5 سنوات كشف سوق السيارات السعودية عن تقسيط مميزة من عبد اللطيف جميل على سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية وتعد السيارة الجديدة من كيا بأنها من أفضل السيارات التي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في السوق الكورية في الربع الأول من العام القادم 2022 وتنتشر بقوة في باقي أسواق السيارات في الربع الثاني من نفس العام ونظرًا لأن السيارة كورية المنشأ فهذا يجعلها مطلب كل مشتري لأن الشركات الكورية للسيارة تتميز بالإصدارات المتينة والقوية وكل ذلك سنوضحه في مقالنا اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا. مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية سعة المحرك 1600 سي سي وقوته تصل إلى 130 حصان.

أقوى عزم دوران للمحرك 155 نيوتن لكل متر ومكون من 4 أسطوانات.

استهلاكها من الوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات 15 و16 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 خاصية الدخول الذكي للسيارة.

تحتوي على أنظمة abs وebd الخاصة بالفرامل الأوتوماتيكية.

إنذار لتحذير السيارة عند السرقة.

فتحات USB وشحن الهاتف اللاسلكي.

المرايا الجانبية والأمامية وزجاج السيارة يعمل بواسطة الكهرباء. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 تفتقر إلى وجود العديد من وسائل الأمان وخاصة وسائد التهوية في فئتها الأولى.

كما أنها لا تحتوي على العديد من الكماليات ووسائل الترفيه الموجودة في السيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

ثبات السيارة على الطرق السريعة والسرعات العالية ضعيف مقارنة بمنافسيها.

يتميز محركها بأن صوته عالي وخاصة على الطرق السريعة مما يجعل الركاب في عدم راحة واسترخاء.

المقعد الأمامي يفتقر للراحة بشكل كبير.

بعض المكونات الداخلية مصنوعة من البلاستيك الصلب.

لا يوجد من السيارة طراز من النوع الهاتشباك.

سعرها مرتفع بالنسبة للمنافسين لها من نفس الجيل. تقسيط سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودية تقسيط سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودية كشفت شركة عبد اللطيف جميل عن عمل بعض العروض بالتقسيط على سيارة كيا الجديدة وتمديد مدة التقسيط حيث أنه يمكنك التقسيط في سعر السيارة لمدة تصل إلى 5 سنوات وتبدأ أسعار سيارة كيا سيراتو 2022 الجديدة في السوق السعودية من سعر 84,030 ريال سعودي في الفئات الأولى. الوسوم

بـ1,356 ريال تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022 على خمـ5 سنوات كشف سوق السيارات السعودية عن تقسيط مميزة من عبد اللطيف جميل على سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية وتعد السيارة الجديدة من كيا بأنها من أفضل السيارات التي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في السوق الكورية في الربع الأول من العام القادم 2022 وتنتشر بقوة في باقي أسواق السيارات في الربع الثاني من نفس العام ونظرًا لأن السيارة كورية المنشأ فهذا يجعلها مطلب كل مشتري لأن الشركات الكورية للسيارة تتميز بالإصدارات المتينة والقوية وكل ذلك سنوضحه في مقالنا اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا. مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 في السوق السعودية سعة المحرك 1600 سي سي وقوته تصل إلى 130 حصان.

أقوى عزم دوران للمحرك 155 نيوتن لكل متر ومكون من 4 أسطوانات.

استهلاكها من الوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات 15 و16 بوصة. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 خاصية الدخول الذكي للسيارة.

تحتوي على أنظمة abs وebd الخاصة بالفرامل الأوتوماتيكية.

إنذار لتحذير السيارة عند السرقة.

فتحات USB وشحن الهاتف اللاسلكي.

المرايا الجانبية والأمامية وزجاج السيارة يعمل بواسطة الكهرباء. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 تفتقر إلى وجود العديد من وسائل الأمان وخاصة وسائد التهوية في فئتها الأولى.

كما أنها لا تحتوي على العديد من الكماليات ووسائل الترفيه الموجودة في السيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

ثبات السيارة على الطرق السريعة والسرعات العالية ضعيف مقارنة بمنافسيها.

يتميز محركها بأن صوته عالي وخاصة على الطرق السريعة مما يجعل الركاب في عدم راحة واسترخاء.

المقعد الأمامي يفتقر للراحة بشكل كبير.

بعض المكونات الداخلية مصنوعة من البلاستيك الصلب.

لا يوجد من السيارة طراز من النوع الهاتشباك.

سعرها مرتفع بالنسبة للمنافسين لها من نفس الجيل. تقسيط سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودية تقسيط سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودية كشفت شركة عبد اللطيف جميل عن عمل بعض العروض بالتقسيط على سيارة كيا الجديدة وتمديد مدة التقسيط حيث أنه يمكنك التقسيط في سعر السيارة لمدة تصل إلى 5 سنوات وتبدأ أسعار سيارة كيا سيراتو 2022 الجديدة في السوق السعودية من سعر 84,030 ريال سعودي في الفئات الأولى.

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