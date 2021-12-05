“سعرها رخيص” سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي

“سعرها رخيص” سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ننشر لكم اليوم الأحد أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي من خلال موقعنا الإلكتروني وما يجعلها من السيارات المرتقبة هي أنها تنتمي لشركة سوزوكي العالمية الرائدة في صناعة السيارات التي تتميز بالجودة والأمان ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في السوق اليابانية بحلول الربع الأول من عام 2022 وفي باقي أسواق السيارات في بدايات الربع الثاني من نفس العام وسنوضح لكم أيضًا أبرز عيوب ومميزات السيارة. أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر وعرضها 1.82 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.71 متر.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة حصانية مقدارها 120 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي وأقصى عزم دوران له هو 156 نيوتن لكل متر ومكون من 6 سرعات.

صبابات السيارة يبلغ عددها 16 صبابة ومساحة قاعدة عجلات السيارة حوالي 2.500 متر.

سعة خزان الوقود تبلغ 47 لتر وأقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر لكل ساعة.

يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 النظام الأمامي لدفع عجلات السيارة.

خاصية الدخول الذكي.

الفرامل مانعة للانغلاق.

دعم أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

منافذ USB وشحن الهواتف لاسلكيًا.

إنذار عند تعرض السيارة للسرقة.

حجم شاشة عرض الوسائط يبلغ 4.2 بوصة. عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 الصندوق الخلفي للسيارة مساحته ضيقة مقارنة بالمنافسين.

العديد من مكونات السيارة الداخلية تمت صناعتها من البلاستيك الصلب.

تسارع السيارة ضعيف وبطئ على الطرق السريعة.

المقاعد الداخلية مصنوعة من قماش رديء الجودة.

نظرًا لكونها إصدار جديد ولذلك فإن قطع غيارها غير منتشرة في الأسواق حتى الآن وذلك يؤدي إلى عملية إعادة بيعها صعبة قليلًا.

سعرها عالي قليلًا مقارنة بمنافسيها. أسعار سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022أسعار سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي في أسواق السيارات السعودية ولكن تبدأ أسعارها في فئتها الأولى من 77 ألف ريال سعودي وسيتم الكشف عن الأسعار الأخرى بمجرد انتشار السيارة في الأسواق. الوسوم

“سعرها رخيص” سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ننشر لكم اليوم الأحد أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي من خلال موقعنا الإلكتروني وما يجعلها من السيارات المرتقبة هي أنها تنتمي لشركة سوزوكي العالمية الرائدة في صناعة السيارات التي تتميز بالجودة والأمان ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في السوق اليابانية بحلول الربع الأول من عام 2022 وفي باقي أسواق السيارات في بدايات الربع الثاني من نفس العام وسنوضح لكم أيضًا أبرز عيوب ومميزات السيارة. أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي أبرز مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 السيارة المرتقبة في سوق السيارات السعودي يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر وعرضها 1.82 متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1.71 متر.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة حصانية مقدارها 120 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي وأقصى عزم دوران له هو 156 نيوتن لكل متر ومكون من 6 سرعات.

صبابات السيارة يبلغ عددها 16 صبابة ومساحة قاعدة عجلات السيارة حوالي 2.500 متر.

سعة خزان الوقود تبلغ 47 لتر وأقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر لكل ساعة.

يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر. مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 النظام الأمامي لدفع عجلات السيارة.

خاصية الدخول الذكي.

الفرامل مانعة للانغلاق.

دعم أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

منافذ USB وشحن الهواتف لاسلكيًا.

إنذار عند تعرض السيارة للسرقة.

حجم شاشة عرض الوسائط يبلغ 4.2 بوصة. عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 الصندوق الخلفي للسيارة مساحته ضيقة مقارنة بالمنافسين.

العديد من مكونات السيارة الداخلية تمت صناعتها من البلاستيك الصلب.

تسارع السيارة ضعيف وبطئ على الطرق السريعة.

المقاعد الداخلية مصنوعة من قماش رديء الجودة.

نظرًا لكونها إصدار جديد ولذلك فإن قطع غيارها غير منتشرة في الأسواق حتى الآن وذلك يؤدي إلى عملية إعادة بيعها صعبة قليلًا.

سعرها عالي قليلًا مقارنة بمنافسيها. أسعار سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022أسعار سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي في أسواق السيارات السعودية ولكن تبدأ أسعارها في فئتها الأولى من 77 ألف ريال سعودي وسيتم الكشف عن الأسعار الأخرى بمجرد انتشار السيارة في الأسواق.

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