الجبارة وصلت… سيارة جيلي أمجراند x7 2022 الجديدة كليًا مواصفاتها الخرافية في السوق السعودي

الجبارة وصلت… سيارة جيلي أمجراند x7 2022 الجديدة كليًا ننشر لكم اليوم أبرز مميزات وعيوب سيارة جيلي أمجراند x7 2022 الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية ومواصفاتها حيث تعد شركة جيلي من أشهر شركات صناعة السيارات في جمهورية الصين والتي من المتوقع أن تنتشر وبقوة في مطالع العام القادم في الربع الأول منه في السوق الصينية وبحلول الربع الثاني ستبدأ في الانتشار في باقي أسواق السيارات وقد كشفت الصين عن شكل تشويقي للسيارة في شهر أبريل الماضي، ومن خلال موقعنا سنقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص السيارة.

محرك السيارة سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته تبلغ حوالي 144 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT مكون من 5 سرعات.

الكاميرات المرتبطة بالسيارة تعمل بزاوية تصل إلى 360 درجة مئوية بحيث يمكنها كشف كافة الطريق أمام السائق.

شاشة وسائط ترفيهية مقاسها حوالي 10.25 بوصة وتعمل باللمس.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 185 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل 6.7 لتر.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 15 ثانية.

المقصورة الداخلية مصنوعة من قماش مخملي فاخر وخاصة مقاعد السيارة.

خاصية الدخول الذكي.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

أبرز مواصفات سيارة جيلي أمجراند x7 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة جيلي الجديدة موديل 2022عيوب سيارة جيلي الجديدة موديل 2022

تعد السيارة من السيارات الجديدة التي لم يتم استخدامها بالشكل الكافي الذي يؤدي إلى انتشار عيوبها ولكن من العيوب التي وجدها المستهلكين حتى الآن ما يلي:-

الكراسي الأمامية يتم التحكم بها يدويًا وليس كهربيًا أو أوتوماتيكيًا.

افتقارها للمصداقية حيث أنها منتج صيني ويلجأ المشترين إلى شراء السيارات اليابانية أكثر من الصينية.

تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين فقط بالرغم من حجمها الكبير المناسب للعائلات.

ثبات السيارة ضعيف وخاصة على الطرق السريعة في السرعات العالية.

أسعار سيارة جيلي الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية

نظرًا لأن هذا الموديل من سيارات جيلي الصينية جديد كليًا ولم يتم انتشاره في أسواق السيارات المحلية والعالمية فإنه لم يتم تحديد أسعاره حتى الآن وبمجرد الكشف عنها سنقوم بإعلانها فورًا.