الاسطورة الصغيرة.. الجديدة كليا تويوتا أيجو x موديل 2022 اصغر سيارة تعرف على مواصفاتها ومميزاتها

سيارة تويوتا أيجو x موديل 2022 من السيارات التي أعلن عنها مؤخرا من الشركة المصنعة لها بشكل رسمي، وهذا لأنها من افضل السيارات التي من الممكن ركوبها واستخدامها وخاصة في فئة سيارات الكروس أوفر، وهذا على الرغم من أنها متوفرة في الأسواق بحجم صغير إلا أنها تتميز بالعديد من التطورات المختلفة والمميزات والتحديثات المميزة التي تتوفر فيها من الداخل، حيث المحرك القوي والتجربة القيادية الرائعة على الطريق وتكنولوجيا السلامة والامن التي توفها للسائق وجميع الركاب، بالإضافة إلى مميزات مختلفة نتعرف عليها.

أهم مواصفات سيارة تويوتا أيجو x موديل 2022

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات المميزة التي تتمثل في الشكل الخارجي والشكل الداخلي للسيارة والتي تميزها عن باقي السيارات، وهذا حيث أنها تتميز بالتالي:

أولا السيارة تتمتع بشكل خارجي من فئة الكروس أوفر المدمجة.

بالإضافة إلى أن السيارة متوفرة بمحرك قوي بقوة 72 حصان وتتمتع بسعة ماتور يصل إلى 1000 سي سي

كما أن السيارة متوفرة بعزم دوران قد يصل إلى 93 نيوتن ومتصلة بمحرك قوي يضم ناقل حركة أوتوماتيكي ل6 سرعات مختلفة

وهذا بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بطول خارجي للشكل الخارجي للسيارة بطول 3.700مم، ويصل عرضها 1.740 متر وتتوفر بارتفاع يصل إلى 1.525 مم

كما تتميز السيارة بأنها مزودة بعجلات حجمها 2.430مم ومساحة الحقيبة الخلفية مساحتها 329 لتر.

كما تتوفر السيارة بمجموعة من المصابيح الخلفية والامامية ومزودة بمثبت سرعة ورادار وكاميرا ونظام يعمل على رصد المشاه

إمكانيات سيارة تويوتا أيجو x موديل 2022

تتوفر السيارة ببعض الإمكانيات التي تميزها عن غيرها من السيارات المختلفة رغم صغر حجمها الا انها تتميع بالكثير من الامكانيات الجبارة، وهذه الإمكانيات تتمثل في التالي: