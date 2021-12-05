ارخص واقوى سيارة.. سوزوكي S- Cross الجيل الثالث 2022 رفيقة الطرق الصعبة بمواصفات واسعار رائعة

ارخص واقوى سيارة.. سوزوكي S- Cross الجيل الثالث ، هي السيارة المعروفة بقدرتها على السير في المناطق الصعبة، وعلى الرغم من تواجدها منذ العام 2006 إلا أنها لم تجذب إليها الأنظار بالشكل المطلوب، ولكن ما قامت به الشركة المصنعة اليابانية الأصل بأن قامت بتجديد كل تقنياتها وشكلها ومحركاتها لكي تتناسب مع الأذواق المتواجدة على الساحة وتجذب إليها العديد من الأنظار، فقد قامت الشركة بإعادة تصميم كامل السيارة بالكامل على عكس ما كان يقدم من قبل.

ارخص واقوى سيارة.. سوزوكي S- Cross الجيل الثالث

وقد تميزت هذه السيارة بالعديد من المواصفات التي جعلت العديد من الأنظار تتجه إليه في الفترات الأخيرة ومنها:

قامت الشركة بتصميم الشكل الخارجي للسيارة لتتباين الخطوط العضلية مع الانسيابية التي تعطيها المظهر الجذاب عما يسبقها في نفس النوع.

كما أنها قامت بتكبير التقوس في العجلات مما زاد من حجم العجلات وأعطي السيارة المظهر الضخم الممتع للكثيرين.

ويوجد بأعلى السيارة قضبان لتزيد من جمال السيارة، كما أنها تحتوي في الخلف على سبويلر.

كما أنها تحتوي على عدد 3 أنوار بالجزء الأمامي من النوع الليد.

وزاد حجم المصد الموجود بالخلفية في السيارة، وهو الشيء الذي أعطاها الشكل الرياضي أكثر.

تعد مقاييس هذه السيارة هي الطول 4.3 مترًا 1.785 عرضًا و1.585 للارتفاع.

كما أن السيارة تأتي بمحرك سعة 127 حصان.

كما أنها مزودة ببطارية جهدها 48 فولتًا مما يجعلها من السيارات السريعة.

تعمل السيارة بسرعة 121 ميل في الساعة.

كما أن السيارة تعمل بعدد 6 سرعات مختلفة.

كما أن السيارة مزودة بكامل الإضافات التكنولوجية الحديثة والتي يعتبر الهدف الأساسي منها هو راحة المستخدمين.

يوجد اختلاف في سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بفئتين مختلفتين، كما أن السعر بالجنيه الاسترليني يعادله من الريال السعودي، وقد بحث العديد من الأشخاص عن سعر سيارة سوزوكي من الجيل الثالث للعام القادم داخل المملكة، حيث تعد هذه السيارة من ضمن أكبر السيارات التي حازت على شهرة واسعة بسبب مميزاتها العالمية التي احبها العديد من المواطنين، وسوف نقدم إليكم السعر الأصلي للسيارة: