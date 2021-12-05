سيارات برخص التراب.. 10 سيارات سيدان في السعودية بأسعار أقل من الفئة الأولى لـ”بيستون B70″ الجديدة

سيارات برخص التراب.. 10 سيارات سيدان في السعودية ، هناك العديد من السيارات من نوع سيدان التي قد تجدها في السوق ومنتشرة بشكل كبير فهي تستطيع أن تقوم بالكثير من المهام والسفر لمسافات طويلة بشكل كبير بجانب سعرها الإقتصادي، كما طورت سيدان من نفسها من حيث التصميم والحجم فهي كل عام يكون لها موديل مختلف بتقنيات أعلى، كما تتميز هذه السيارة بوجود عدد كبير من الإمكانيات المختلفة عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق العربية وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية، ومن هنا سنقدم لكم باقة من أفضل سيارات سيدان بالمملكة العربية السعودية التي انتشرت بشكل كبير بين الكثير كما سنقدم لكم أسعارها في السوق.

سيارات برخص التراب.. 10 سيارات سيدان في السعودية

تحتوي سيارة سيدان على عدد من الأنواع المختلفة عن بعضها في المواصفات لتناسب جميع الأذواق، ومن ضمنها:

كيا سيراتو لديها محرك 4 سلندر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء، يتواجد بها عدة أنظمة وسائل أمان وسلامة خاصة وقدرات مكابح متطورة، بالإضافة إلى شاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات وخريطة وفتحة سقف.

تشانجان السفين محرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات وبها الكثير من المعدات المميزة مثل تكييف وعجلات مقاس 14 بوصة ومصابيح هالوجين أمامية كهربائية ومرايا ضبط كهربائية وجهاز تحذير المسافة الخلفية وكاميرا خلفية وزجاج خلفي دفايات وسخانات في المرايا الجانبية.

رينو ميجان لديها بمحركين الأول رباعي الاسطوانات متصل بحركة أوتوماتيكية ذات أداء ناقل حركة ويتواجد بها الكثير من أنظمة الأمان.

إم جي 5 بها محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سم مكعب، وتعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، تم تجهيزها بوسائد هوائية أمامية، ونظام فرامل، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

بحث العديد من الأشخاص عن سعر سيارة سيدان فالمملكة العربية السعودية والتي حازت على إعجاب الملايين بسبب تصميم السيارة الأكثر من رائع، وفي هذا النقاط ستجد السعر الأصلي لها: