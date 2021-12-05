سيارات مستعملة 2020 – 2021 للتنازل بدون مقابل بأقساط بسيطة، ونبدأ تقريرنا اليومي مباشرة مع تويوتا هايلوكس موديل 2021 متواجدة في أبها، السيارة بحالة الوكالة خالية تماماً من العيوب والصدمات، محرك بنزين 4 سلندر سعته 2.7 لتر ويولد قوة تعادل 164 حصان مع صرفية وقود جيدة، القير مانيوال عادي وقراءة العداد بلغت أقل من 28 ألف كيلو متر بقليل. جهة التنازل على هذه المركبة هو البنك الأهلي بقسط شهري يبلغ 1740 ريال، تم سداد 17400 ريال من قيمة التمويل بما يعادل قيمة 10 أقساط، التنازل بدون مقابل نقل ملكية متبقي 50 قسط + 44 ألف ريال دفعة نهائية.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

السيارة التالية في تقريرنا هي مازدا CX3 موديل 2021 متواجدة في مكة، السيارة فئة ستاندر بحالة الوكالة بدون رش تماماً ومتاحة للتنازل على البنك الأهلي بدون مقابل، السيارة إقتصادية بتقييم ممتاز في استهلاك البنزين والقير أوتوماتيكي وممشاها 7700 كيلو متر فقط، اللون الخارجي بني مع داخلية جلد فاخرة بلون مزيج بين الأحمر والأسود وجنوط كروم. السيارة للتقبيل بدون رسوم نقل ملكية عن طريق البنك الاهلي تم دفع 5 أقساط و تاريخ الإنتهاء 6 / 2026، تبلغ قيمة القسط الشهري 1008 ريال والدفعة الأخيرة 29103 ريال، المبلغ المتبقي 84488 ريال وسبب التنازل الرغبة بشراء سيارة أكبر حجماً ومبلغ السداد المبكر 70500 ريال.

تتوفر للتقبيل في مكة أيضا وبدون رسوم سيارة تويوتا كورولا مستعمل XLI موديل مطور بمحرك بنزين، السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الرياض. السيارة بحالة الوكالة تعمل بنظام الدفع الأمامي بها محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ناقل الحركة أوتوماتيك والممشى 3 آلاف و300 كيلو متر فقط، السيارة إقتصادية من الطراز الأول بتقييم ممتاز بلس حيث تمكنك من السير مسافة 19.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزبن 91.

تتميز بكشافات ضباب ليد وحساسات خلفية بالإضافة إلى جناح خلفي وفتحة سقف، إضارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي الكهربائي، شاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي لرؤية الكاميراالخلفية بالإضافة إلى مثبت سرعة، تم دفع قسط واحد منها وتبلغ قيمة القسط 1220 ريال والدفعة الأخيرة 29 ألف ريال، أما مبلغ الكاش يبلغ 91407 ريال سبب التنازل الرغبة في سيارة أخرى، الشروط والمستندات المطلوبة للتنازل هي الرخصة والهوية الوطنية، إضافة إلى ورقة تعريف بالراتب والتحويل على بنك الرياض.

سيارات للتقبيل بدون رسوم

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة هيونداي سنتافي مستعمل 2020 بنزين، السيارة وكالة بحالة نظيفة جداً على الفحص جهة التمويل البنك الاهلي التجاري وتتواجد في مدينة مكة المكرمة. محرك 4 سلندر 2400 سي سي قير اوتوماتيك دفع أمامي، الممشى 65 ألف كيلو تتميز بإمكانية التشغيل بصمة والتشغيل عن بعد، جنوط مقاس 18 إنش مع وسائد هوائية للسائق والراكب، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، إشارات انعطاف في المرايا LED ومانع إنغلاق المكابح ABS إلى جانب فتحة سقف بانوراما.

تتميز السيارة كذلك بوجود حساس لضغط الكفرات وحساسات خلفية وبها إضافة تظليل حراري. يبلغ قيمة القسط الشهري 1718 ريال والباقي في حالة الاقساط 111333 ريال، أما في حالة الكاش يبلغ الباقي 89500 ريال، شروط البنك الأهلي التجاري للتنازل في حالة الاقساط دفع دفعة اولى 5000 ريال من قيمة المبلغ المتبقي مع 1000 ريال رسوم إدارية، وفي حالة الدفع كاش لا يوجد أي زيادة في المبلغ.