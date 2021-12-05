أقوي عروض تقسيط ب 600 ريال أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات

أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، أعلنت شركة عبد اللطيف جميل داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عروض التقسيط على سيارة تويوتا فورتشنر 2021 حيثُ لا يستطيع الكثير شراء السيارة نقدًا ولكن هي بمثابة حلم للكثير حيثُ تحتوي على الكثير من المواصفات القياسية التي يعشقها محبي اقتناء السيارات وتسعى شركة عبد اللطيف دائمًا لتوفير كافة الطرق لجميع عملائها للحصول على السيارة.

عرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021

تُقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض التقسيط على سيارة تويوتا فورتشنر والتي تناسب جميع عملائها وكل من يرغب في امتلاك السيارة وجاءت العروض الخاصة بالتقسيط للفئات المختلفة كالتالي:

وهي تويوتا فورتشنر GX 2021 وهي سيارة ذات دفع ثنائي تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة بقيمة 600 ريال سعودي شهريًا.

وهي سيارة ذات دفع ثنائي تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة بقيمة 600 ريال سعودي شهريًا. تصل نسبة الدفعة الأولى في القسط صفر بالميه فلا يحتاج العميل إلى دفع مقدم من ثمن السيارة.

يمكن التقديم للحصول على عرض التقسيط دون وجود الكفيل لسيارة تويتا فورتشنر كما يمكن تمويل الدفعة الأخيرة من قسط السيارة.

كما يمكن تمويل الدفعة الأخيرة من قسط السيارة. تصل فترة السداد حتى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

عرض تقسيط تويوتا فورتشنر GX 2021

وهي تويوتا فورتشنر GX 2021 ويعمل المحرك بنظام الدفع الرباعي تحدد قيمة القسط حوالي 2392 ريال سعودي شهريًا.

ويعمل المحرك بنظام الدفع الرباعي تحدد قيمة القسط حوالي 2392 ريال سعودي شهريًا. يستطيع العميل سداد قسط السيارة لفترة تصل إلى 60 شهر كما يمكنه تمويل الدفعة النهائية.

عروض تقسيط تويوتا فورتشنر GX 2021 بقيمة 2392 ريال

لا يشترط وجود كفيل للحصول على عرض تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021

كما يمكن إعادة الدفعة الأخيرة من السيارة .

إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري لا يتم دفع الدفع الأولي من السيارة .

أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على عروض تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

تحتوي السيارة على مواصفات مميزة خاصة بها ومن مواصفاتها ما يلي:

تعمل السيارة بناقل حركة ذو 6 سرعات مختلفة يعمل إلكترونيًا.

تتميز الفئة الثانية بسعة محرك تصل إلى 2.4 لتر وله 4 سلندر تيربو.

تعمل الفئة الثانية بقوة 147 حصان ويصل عزم الدوران له 400 نيوتن.

بينما يعمل محرك الفئة الثالثة بسعة 4.0 لتر وله 4 سلندر.

تعمل الفئة الثالثة بقوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن لكل متر.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021