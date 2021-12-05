سريعة جدا.. سيارة شاومي Besturn T77 الصينية الفاخرة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة

سريعة جدا.. سيارة شاومي Besturn T77 الصينية ، تعتبر سيارة لشاومي Besturn T77 الصينية من السيارات المميزة بتصميمها والتي انتشرت بشكل كبير في الدول العربية وبشكل خاص بالمملكة فهي ذات طابع مميز، ويذكر أن السيارات الصيني قد لاقت إقبال الكثير من محبي السيارات ونالت ثقة الكثير من العملاء كما تقدم الكثير من الموديلات والتصميمات التي تميزها عن غيرها من السيارات وهنا سنوضح لكم الكثير حول مواصفات ومزايا سيارات لشاومي الصينية.

سريعة جدا.. سيارة شاومي Besturn T77 الصينية

تعتبر سيارة لشاومي، واحدة من أفضل السيارات الصينية الفاخرة الحديثة في السوق، والتي تتمتع بقدرات عالية وسنقدم لكم الكثير حول مزاياها:

تحتوي على نظام أوامر صوتي مميز وتكييف هواء أوتوماتيكي وتصميم مميز سواء من الداخل أو الخارج والمحرك بأربع أسطوانات 1.2 لتر تيربو.

ناقل الحركة بها يدوي 6 سرعات وكذلك أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات.

يتواجد بها العديد من أنظمة الأمان مثل كاميرا 360 درجة ونظام لمراقبة كمية الهواء في الإطارات ونظام يتحكم في السيارة عند صعود المرتفعات وكذلك هبوط التلال.

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ كما يتواجد بها وسادات هوائية أمامية وجانبية وستائر ونظام تثبيت مقاعد الأطفال.

السيارة مزودة بالمكيف الهوائي الذي يساعد على تنقية الهواء من كافة الأدخنة أو أي ملوثات في الجو.

السيارة صممت بمصابيح أمامية وخلفية LED وأكثر مايميزها أن المصابيح الأمامية أوتوماتيكية وبها نظام التحكم في ارتفاع المصباح التلقائي.

مجموعة الأضواء الداخلية ونظام ملاحة متقدم.

وكذلك بلوتوث، بالإضافة إلى أن المقاعد الأمامية وخلفية مزودة بخاصية التبريد والتدفئة.

يتواجد بها مسند ذراع قوى أمامي وخلفي.

عجلة قيادة جلدية متعددة الوسائط مع مرايا داخلية كهربائية رائعة تستطيع تحريكها بسهولة وسقف بانورامي.

بحث المهتمين بالسيارات الحديثة والأشخاص الذين يجددوا كل عام سيارتهم عن أفضل سيارة لهذا العام وذو سعر متوسط وغير باهظ داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد سنقدم إليكم سيارة شاومي تي ٧٧ تابعة لماركة عالمية قد حازت على إعجاب وإقبال الكثيرين خلال إصدارها للسيارات السابقة، ووصل سعر سيارة شاومي Besturn T77 الصينية إلى معدل يتماشى مع الطبقات متوسطة الحال في المملكة حيث سعر السيارة يبدأ من 71.200 ألف ريال سعودي، وهذا سعر مناسب جدا لكثير من الأشخاص.