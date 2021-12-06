شانجان السفن 2022 سيارة جبارة .. مميزاتها وعيوبها وأسعارها في الاسواق

شانجان السفن 2022 سيارة جبارة نشر لكم في مقالنا اليوم أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي حيث أن هذه السيارة من أكثر السيارات التي يحرص على شراءها الكثير من المشترين نظرًا لمميزاتها الرائعة ومواصفاتها التي تغلبت فيها على منافسيها في السوق من نفس الجيل والفئة وسيتم إصدار فئات كثيرة ومتعددة من السيارة في الربع الأول من العام القادم 2022 وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة. أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًا محرك السيارة سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) بقوة 107 حصان مكون من 4 أسطوانات.

يدور المحرك بعزم دوران 145 نيوتن لكل متر ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

معدل استهلاك السيارة من الوقود : 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 15 سم. مميزات سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 التصميم الخارجي للسيارة جذاب ولامع.

التصميم الداخلي مبدع والمساحة واسعة ومريحة.

سعرها مناسب للعديد من الفئات المجتمعية.

مساحات التخزين الداخلية لها واسعة وأفضل من المنافسين لها.

تحتوي على فتحة سقف بانورامية وخاصية الدخول الذكي. عيوب سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022عيوب سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 أداء محرك السيارة ضعيف إلى حد وذلك مقارنة بالمنافسين لها من نفس الجيل والفئة.

الخامات المصنوع منها قماش المقصورة الداخلية والمقاعد جودتها ليست الأفضل مقارنة بمنافسيها.

يتسبب عدم انتشارها بشكل واسع في صعوبة عملية إعادة بيعها في الأسواق.

نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا فليس هناك قطع غيار لها في السوق حاليًا ولكن هذه المشكلة مؤقتة حتى تنتشر السيارة بشكل كافي.

عزلها للصوت ليس جيد مما يتسبب في حدوث ضوضاء للركاب وعدم استرخائهم.

في السرعات العالية على الطرق السيارة يصدر المحرك أصواتًا مزعجة.

مناسبة لحمل العائلات القليلة العدد فقط وليست مناسبة للعائلات الكبيرة.

ألوانها المتوفرة حتى الآن محدودة وقليلة.

لا تحتوي على منافذ AUX وعدد من وسائل الترفيه الأخرى. أسعار سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة في سوق السيارات السعودية من سعر 32,900 ريال سعودي بينما الفئة الثانية تبدأ أسعارها من 36,900 ريال سعودي. الوسوم

شانجان السفن 2022 سيارة جبارة نشر لكم في مقالنا اليوم أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي حيث أن هذه السيارة من أكثر السيارات التي يحرص على شراءها الكثير من المشترين نظرًا لمميزاتها الرائعة ومواصفاتها التي تغلبت فيها على منافسيها في السوق من نفس الجيل والفئة وسيتم إصدار فئات كثيرة ومتعددة من السيارة في الربع الأول من العام القادم 2022 وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة. أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًا محرك السيارة سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) بقوة 107 حصان مكون من 4 أسطوانات.

يدور المحرك بعزم دوران 145 نيوتن لكل متر ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

معدل استهلاك السيارة من الوقود : 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 15 سم. مميزات سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 التصميم الخارجي للسيارة جذاب ولامع.

التصميم الداخلي مبدع والمساحة واسعة ومريحة.

سعرها مناسب للعديد من الفئات المجتمعية.

مساحات التخزين الداخلية لها واسعة وأفضل من المنافسين لها.

تحتوي على فتحة سقف بانورامية وخاصية الدخول الذكي. عيوب سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 أبرز مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022عيوب سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 أداء محرك السيارة ضعيف إلى حد وذلك مقارنة بالمنافسين لها من نفس الجيل والفئة.

الخامات المصنوع منها قماش المقصورة الداخلية والمقاعد جودتها ليست الأفضل مقارنة بمنافسيها.

يتسبب عدم انتشارها بشكل واسع في صعوبة عملية إعادة بيعها في الأسواق.

نظرًا لأنها إصدار جديد تمامًا فليس هناك قطع غيار لها في السوق حاليًا ولكن هذه المشكلة مؤقتة حتى تنتشر السيارة بشكل كافي.

عزلها للصوت ليس جيد مما يتسبب في حدوث ضوضاء للركاب وعدم استرخائهم.

في السرعات العالية على الطرق السيارة يصدر المحرك أصواتًا مزعجة.

مناسبة لحمل العائلات القليلة العدد فقط وليست مناسبة للعائلات الكبيرة.

ألوانها المتوفرة حتى الآن محدودة وقليلة.

لا تحتوي على منافذ AUX وعدد من وسائل الترفيه الأخرى. أسعار سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة شانجان الجديدة كليًا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة في سوق السيارات السعودية من سعر 32,900 ريال سعودي بينما الفئة الثانية تبدأ أسعارها من 36,900 ريال سعودي.

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