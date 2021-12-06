“عرض مميز” سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال تقسيط من عبد اللطيف جميل في السعودية

“عرض مميز” سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال تقسيط من عبد اللطيف جميل ننشر لكم تقسيط من شركة عبد اللطيف جميل السعودي على سيارة تويوتا برادو حيث تعد سيارة تويوتا برادو الجديدة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات من أفضل السيارات الكبيرة الحجم التي تصلح للرحلات العائلية وتتميز بشكلها الخارجي اللامع الآتي من الأحلام ويبحث المشتري عند بداية شرائه لأي سيارة عن أنواع سيارات تويوتا وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مميزات وعيوب السيارة عبر مقالنا اليوم تابعوا معنا.

محرك السيارة تبلغ سعته حوالي 2700 سي سي (2.7 لتر) بينما تبلغ قوته حوالي 164 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات و6 سرعات مختلفة.

سعة خزان الوقود تصل إلى 87 لتر وأقصى عزم دوران له 246 نيوتن لكل متر.

كشافات أمامية بإضاءة قوية تكشف الطريق كله أثناء الليل.

تصميمها الداخلي أنيق ومميز مما يجعلها خيار المشتري الأول.

تحتوي على عدد كبير من الإمكانيات ووسائل الأمان والترفيه التي تعمل على راحة الركاب.

مساحتها الداخلية فسيحة والمقاعد مصنوعة من قماش مخملي فاخر.

خاصية كشف النقطة العمياء والدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

المصابيح تعتمد على تقنية الليد التي تزيد من إضاءة المصابيح على كل الطريق.

الصف الثالث داخل السيارة ضيق إلى حد مقارنة بالسيارات المنافسة لها من نفس الفئة والجيل.

الضغط على المكابح أحيانًا يجد البعض صعوبة فيه مما يفقدها بعض من مميزاتها.

مقارنة ببعض الموديلات من سيارات الدفع الرباعي فمحرك السيارة أدائه ضعيف إلى حد ما.

لا تدعم تطبيقات الهواتف الذكية في طرازاتها الأقل مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كاري بلاي الحديث.

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قامت شركة عبد اللطيف جميل السعودية يمكنك تقسيط السيارة بسعر يصل إلى 800 ريال سعودي شهريا وتكون أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة من سعرها الأصلي الذي يبدأ من 143.600 ريال سعودي في سوق السيارات يمكنك تقسيطها على 60 شهر ما يعادل خمس سنوات.