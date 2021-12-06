سيارتك بالتقسيط المريح.. تويوتا لاندكروزر 2022 على خمس سنوات من معرض عبد اللطيف جميل

سيارتك بالتقسيط المريح.. تويوتا لاندركوزر 2022 وأسعارها ومواصفاتها في سوق السيارات السعودي والتي تعد من أفضل السيارات العائلية المقدمة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وثاني أشهر الشركات في جمهورية اليابان الشقيقة، وكشفت شركة تويوتا مؤخرًا عن أبرز مواصفات السيارة التي من المتوقع أن تتصدر أسواق السيارات العالمية والمحلية بحلول بدايات الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 ومواصفاتها سيارتك بالتقسيط تويوتا لاندركوزر 2022 . تويوتا لاندكروزر 2022 مواصفاتها ومميزاتها تويوتا لاندكروزر 2022 مواصفاتها ومميزاتها محرك السيارة تبلغ سعته حوالي 5700 سي سي (5.7 لتر) ولكن تم استبداله مؤخرًا بمحرك آخر مزدوج بسعة 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته حوالي 409 حصان من النوع تيربو.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 650 نيوتن لكل متر.

الجنوط الرياضية للسيارة مقاسها من 17 إلى 20 بوصة.

خاصية الدخول الذكي والفرامل مانعة للانغلاق.

طول السيارة يبلغ حوالي 1.86 متر. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا سهولة القيادة على الأراضي الوعرة وثابتة على العفشة الناعمة.

قيادة السيارة مريحة جدًا بالنسبة للسائق حيث أنها مزودة بأنظمة توضح التضاريس والطرق الغير آمنة والظروف المناخية القاسية.

وسائل الأمان والترفيه موجودة في كافة طرازات السيارات من الفئات الأقل وحتى الأعلى.

خيارات المحرك أعلى من الفئات القديمة بقوة أعلى بمقدار 13 حصان. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا تشتهر السيارة بأن مقاعد ومساحة الصف الثالث لها ضيقة إلى حد كبير ولذلك تكون مناسبة لجلوس الأطفال أكثر من الكبار.

لمس المكابح لا يستجيب بسهولة ولذلك يصعب إيقاف السيارة في أوقات كثيرة.

استهلاك السيارة من الوقود ليس كبيرًا ولكنه مقارنة ببعض السيارات المنافسة لها من نفس الجيل يعد استهلاك كبير نوعًا ما.

محرك السيارة أدائه ضعيف مقارنة بمنافسيها من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة.

في الطرازات والفئات القديمة من السيارة لا تدعم نظامي الهواتف الذكية المتطور مثل أنظمة أبل كار بلاي والأندرويد أوتو. أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًاعيوب سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًاأسعار سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية فهو من أشهر معارض تقسيط السيارات في المملكة تبدأ أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودية من سعر 226,400 ريال سعودي. الوسوم

سيارتك بالتقسيط المريح.. تويوتا لاندركوزر 2022 وأسعارها ومواصفاتها في سوق السيارات السعودي والتي تعد من أفضل السيارات العائلية المقدمة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وثاني أشهر الشركات في جمهورية اليابان الشقيقة، وكشفت شركة تويوتا مؤخرًا عن أبرز مواصفات السيارة التي من المتوقع أن تتصدر أسواق السيارات العالمية والمحلية بحلول بدايات الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 ومواصفاتها سيارتك بالتقسيط تويوتا لاندركوزر 2022 . تويوتا لاندكروزر 2022 مواصفاتها ومميزاتها تويوتا لاندكروزر 2022 مواصفاتها ومميزاتها محرك السيارة تبلغ سعته حوالي 5700 سي سي (5.7 لتر) ولكن تم استبداله مؤخرًا بمحرك آخر مزدوج بسعة 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته حوالي 409 حصان من النوع تيربو.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 650 نيوتن لكل متر.

الجنوط الرياضية للسيارة مقاسها من 17 إلى 20 بوصة.

خاصية الدخول الذكي والفرامل مانعة للانغلاق.

طول السيارة يبلغ حوالي 1.86 متر. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا سهولة القيادة على الأراضي الوعرة وثابتة على العفشة الناعمة.

قيادة السيارة مريحة جدًا بالنسبة للسائق حيث أنها مزودة بأنظمة توضح التضاريس والطرق الغير آمنة والظروف المناخية القاسية.

وسائل الأمان والترفيه موجودة في كافة طرازات السيارات من الفئات الأقل وحتى الأعلى.

خيارات المحرك أعلى من الفئات القديمة بقوة أعلى بمقدار 13 حصان. عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا تشتهر السيارة بأن مقاعد ومساحة الصف الثالث لها ضيقة إلى حد كبير ولذلك تكون مناسبة لجلوس الأطفال أكثر من الكبار.

لمس المكابح لا يستجيب بسهولة ولذلك يصعب إيقاف السيارة في أوقات كثيرة.

استهلاك السيارة من الوقود ليس كبيرًا ولكنه مقارنة ببعض السيارات المنافسة لها من نفس الجيل يعد استهلاك كبير نوعًا ما.

محرك السيارة أدائه ضعيف مقارنة بمنافسيها من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة.

في الطرازات والفئات القديمة من السيارة لا تدعم نظامي الهواتف الذكية المتطور مثل أنظمة أبل كار بلاي والأندرويد أوتو. أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًاعيوب سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًاأسعار سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية فهو من أشهر معارض تقسيط السيارات في المملكة تبدأ أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودية من سعر 226,400 ريال سعودي.

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