الفخامة والمتانة الكورية… سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا .. أبرز مميزاتها واسعارها

الفخامة والمتانة الكورية… سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا كشفت شركة كيا الكورية الرائدة في صناعة السيارات وثاني أشهر شركات السيارات في كوريا الجنوبية عن سيارتها الجديدة سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا وتنتمي السيارة إلى سيارات الدفع الرباعي وتتميز بحجمها المتوسط المناسب للرحلات العائلية وحمل حوالي 7 أفراد بالإضافة إلى الهيكل الخارجي الجذاب اللامع من السيارة وفي جميع ألوانها المتوفرة وسنوضح لكم بالتفصيل من خلال موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أبرز عيوب ومميزات السيارة الجديدة كليًا من كيا الكورية. مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا يبلغ طول السيارة حوالي 4485 مللي متر وعرضها 1855 مللي متر بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 1635 مللي متر.

محرك السيارة سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة تصل إلى 140 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك 161 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات و4 أسطوانات.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ حوالي 173 مللي متر وطول قاعدة عجلاتها 2670 مللي متر.

الجنوط الرياضية للعجلات في الفئة الأولى تأتي بمقاس 17 بوصة بينما في الفئات الأعلى فمقاس الجنوط يصل إلى 19 بوصة.

خاصية الدخول الذكي دون المفاتيح.

المصابيح الأمامية تضيء بخاصية الليد الحديثة.

شبك أمامي عريض يتوسطه شعار شركة كيا الكورية. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 للمحرك 4 خيارات مختلفة.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي جدًا وتصميمها الخارجي وسيم وجذاب.

تحتوي على 3 صفوف وتتميز صفوفها بمساحتها الرحبة التي تعمل على راحة الركاب.

مزودة بأفضل وأرقى وسائل الأمان والترفيه.

في الصف الثاني متوفر كراسي قضبان ويمكنك استخدامها اختياريًا. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 لم يتم الكشف عن أي عيوب حتى الآن سوى أن سعرها غالي قليلًا مقارنة بمميزاتها ومقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة ولكن بمجرد الكشف عن عيوب جديدة سيتم الإعلان عنها فورًا لكم. أسعار سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تختلف أسعار سيارات كيا باختلاف الفئة وتتمثل أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي فيما يلي:- الفئة الأولى إل إكس تبدأ من سعر 137,480 ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر الفئة إي إكس من 155,162 ريال سعودي.

ريال سعودي. أما الفئة اي اكس – جي ال اي 20 تبدأ من سعر 186,873 ريال سعودي. الوسوم

الفخامة والمتانة الكورية… سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا كشفت شركة كيا الكورية الرائدة في صناعة السيارات وثاني أشهر شركات السيارات في كوريا الجنوبية عن سيارتها الجديدة سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا وتنتمي السيارة إلى سيارات الدفع الرباعي وتتميز بحجمها المتوسط المناسب للرحلات العائلية وحمل حوالي 7 أفراد بالإضافة إلى الهيكل الخارجي الجذاب اللامع من السيارة وفي جميع ألوانها المتوفرة وسنوضح لكم بالتفصيل من خلال موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أبرز عيوب ومميزات السيارة الجديدة كليًا من كيا الكورية. مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًا يبلغ طول السيارة حوالي 4485 مللي متر وعرضها 1855 مللي متر بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 1635 مللي متر.

محرك السيارة سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويعمل بقوة تصل إلى 140 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك 161 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات و4 أسطوانات.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ حوالي 173 مللي متر وطول قاعدة عجلاتها 2670 مللي متر.

الجنوط الرياضية للعجلات في الفئة الأولى تأتي بمقاس 17 بوصة بينما في الفئات الأعلى فمقاس الجنوط يصل إلى 19 بوصة.

خاصية الدخول الذكي دون المفاتيح.

المصابيح الأمامية تضيء بخاصية الليد الحديثة.

شبك أمامي عريض يتوسطه شعار شركة كيا الكورية. مميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة كيا الجديدة موديل 2022 للمحرك 4 خيارات مختلفة.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي جدًا وتصميمها الخارجي وسيم وجذاب.

تحتوي على 3 صفوف وتتميز صفوفها بمساحتها الرحبة التي تعمل على راحة الركاب.

مزودة بأفضل وأرقى وسائل الأمان والترفيه.

في الصف الثاني متوفر كراسي قضبان ويمكنك استخدامها اختياريًا. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 لم يتم الكشف عن أي عيوب حتى الآن سوى أن سعرها غالي قليلًا مقارنة بمميزاتها ومقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة ولكن بمجرد الكشف عن عيوب جديدة سيتم الإعلان عنها فورًا لكم. أسعار سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة كيا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تختلف أسعار سيارات كيا باختلاف الفئة وتتمثل أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي فيما يلي:- الفئة الأولى إل إكس تبدأ من سعر 137,480 ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر الفئة إي إكس من 155,162 ريال سعودي.

ريال سعودي. أما الفئة اي اكس – جي ال اي 20 تبدأ من سعر 186,873 ريال سعودي.

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