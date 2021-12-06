امريكانى قوى.. سيارة جراند شيروكى فى السعودية بمواصفات خارقة وجبارة والسعر مفاجاة

امريكانى قوى.. سيارة جراند شيروكى فى السعودية ، سيارة جيب جراند شيروكي من أكثر السيارات شهرة بين الكثير بسبب شكلها الجديد والمميز مما أدي إلى زيادة عدد المقبلين عليها لشرائها من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فهي تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة التي يستطيع سائقها الإستماع وهو بداخلها دون أدني شك، ولذا سنقدم لكم الكثير من المعلومات حول مواصفات ومميزات السيارة وكذلك سعرها الحالي في السوق، فتابعونا للتعرف على كافة المعلومات حول ذلك النوع من السيارات.

امريكانى قوى.. سيارة جراند شيروكى فى السعودية

أعلنت الشركة المصممة عن أكبر الماركت العالمية المتخصصة في صناعة السيارات عن طرح سيارة جراند شيروكي بمميزات ومواصفات لم تكن موجودة من قبل في السيارات التي طرحت في الأسواق المحلية داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد سنقدم إليكم جميع مواصفات هذه السيارة في نقاط لتقرر إذا كنت ستمتلك هذه السيارة ام لا:

تشتمل سيارة جراند شيروكي على شاشات للترفيه مع شاشة أمامية للعرض.

يوجد بالسيارة عددًا كبيرًا من أنظمة السلامة الحديثة مثل الإنذار المبكر وكذلك فرملة الطوارئ لاكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.

مساحتها كبير تتسع لعدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى ستة مقاعد.

يوجد نظام تدليك بالمقاعد يسهل السيطرة والتحكم فيها كما يوجد وضع كهربائي يمكن التحكم فيه بسهولة.

تحتوي لوحة العدادات على لمسات خشبية في الجزء السفلي.

يتوافر في جيب جراند شيروكي نوعين من المحركات التي يمكن الاختيار كما تريد.

والمحرك الأول للسيارة هو ست أسطوانات من حيث الأسطوانات، مكونة حرف V، بسعة 3.6 لتر.

تتميز إطارات السيارة بأنها ذو قياس 20 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومساحات مطر تعمل بشكل أتوماتيكي، ويوجد بها مصابيح أمامية مضادة للضوء، والكثير من المرايا التي تعمل بالكهرباء.

يتواجد بالعربية الكثير من الوسائل المميزة والتي تريح الساق وجميع الركاب ومنها التكييف ومقاعد جلدية مريحة ، ونوافذ كهربائية، ومنفذ USB، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومشغل أقراص مضغوطة.

المحرك يعمل بشكل إلكتروني دون الحاجة لمفتاح ومقعد السائق يعمل بشكل بالكهرباء.

بحث العديد عن السعر الخاص بهذه السيارة التي ملكت عقول الملايين من الأشخاص المحبين للسيارات داخل المملكة العربية السعودية، ومن هنا قد وصل سعر جيب جراند شيروكي إلى حوالي 131،261 ريالاً سعوديا.