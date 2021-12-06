الاسطورة القادمة.. سيارة تويوتا برادو 2023 الأحدث في العالم بتصميم تخيلي فخم

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الاسطورة القادمة.. سيارة تويوتا برادو 2023 بعد مرور ما يعادل 12 عامًا على صدور الجيل الحالي من تويوتا برادو قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف عن مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 في شكل رقمي تخيلي يظهر المواصفات التي ستكون عليها السيارة الأحدث على الإطلاق وكشفت مصادر غير رسمية أن السيارة الجديدة من تويوتا من المتوقع أن تظهر في صيف عام 2022 بدلًا من عام 2023 وفيما يلي سنوضح لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 من خلال صور وأشكال تخيلية عن الإصدار.
مواعيد إطلاق سيارات تويوتا لاندكروزر بردو من أول فئة وحتى الأخيرة
- تم إصدار الجيل الأول منذ بداية صنعه من عام 1984 حتى عام 1990.
- أما الجيل الثاني فتم صنعه من عام 1996 وحتى عام 2002.
- والجيل الثالث تم صنعه من عام 2002 حتى 2009 .
- أما الجيل الرابع بدأ صنعه من عام 2009 ولا يزال مستمر حتى الآن.
وتعد سيارة تويوتا كروزر برادو موديل 2023 هي بداية صنع الجيل الخامس من سيارات لاندكروزر والتي جاءت بعد مواصفاتها كالآتي:-مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 الجديدة كليًا
- شاشات متصلة بالسيارة يمكنك وصلها بالهواتف الذكية.
- أنظمة متقدمة لمساعدة السائق عند القيادة.
- مزودة بأفضل وسائل وطرق الأمان والسلامة لجميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.
- كما أنها ستحتوي على أنظمة توجيه عالية الجودة مما سيجعل السيارة قادرة على مواجهة كافة التضاريس المناخية والسير على الأراضي الوعرة.
- من المتوقع توفر محركات سيارات تويوتا فئة هايبرد والتي تتراوح من 2,5 لتر وحتى 2,7 لتر.
- هناك توقعات أيضًا باستبدال محرك السيارة الهايبرد إلى محركات من النوع ديزل سعته 2800 سي سي (2.8 لتر) ذو 4 أسطوانات.
- القوة الحصانية للمحرك 309 حصان وأقصى عزم دوران له 700 نيوتن لكل متر.
- سعة المحرك 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته 164حصان مكون من 4 أسطوانات.
- المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.
- أقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 246 نيوتن لكل متر وسعة الخزان 87 لتر.
- نظام الدخول الذكي الحديث بدون استخدام المفاتيح للدخول للسيارة.
- غلق وفتح أبواب السيارة بالضغط على الفرامل مما يجعل السيارة أكثر أمانًا للأطفال.
- مزودة بشاشات يمكنك من خلالها التحكم في السيارة.
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الاسطورة القادمة.. سيارة تويوتا برادو 2023 بعد مرور ما يعادل 12 عامًا على صدور الجيل الحالي من تويوتا برادو قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف عن مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 في شكل رقمي تخيلي يظهر المواصفات التي ستكون عليها السيارة الأحدث على الإطلاق وكشفت مصادر غير رسمية أن السيارة الجديدة من تويوتا من المتوقع أن تظهر في صيف عام 2022 بدلًا من عام 2023 وفيما يلي سنوضح لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 من خلال صور وأشكال تخيلية عن الإصدار.
مواعيد إطلاق سيارات تويوتا لاندكروزر بردو من أول فئة وحتى الأخيرة
- تم إصدار الجيل الأول منذ بداية صنعه من عام 1984 حتى عام 1990.
- أما الجيل الثاني فتم صنعه من عام 1996 وحتى عام 2002.
- والجيل الثالث تم صنعه من عام 2002 حتى 2009 .
- أما الجيل الرابع بدأ صنعه من عام 2009 ولا يزال مستمر حتى الآن.
وتعد سيارة تويوتا كروزر برادو موديل 2023 هي بداية صنع الجيل الخامس من سيارات لاندكروزر والتي جاءت بعد مواصفاتها كالآتي:-مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 الجديدة كليًا
- شاشات متصلة بالسيارة يمكنك وصلها بالهواتف الذكية.
- أنظمة متقدمة لمساعدة السائق عند القيادة.
- مزودة بأفضل وسائل وطرق الأمان والسلامة لجميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.
- كما أنها ستحتوي على أنظمة توجيه عالية الجودة مما سيجعل السيارة قادرة على مواجهة كافة التضاريس المناخية والسير على الأراضي الوعرة.
- من المتوقع توفر محركات سيارات تويوتا فئة هايبرد والتي تتراوح من 2,5 لتر وحتى 2,7 لتر.
- هناك توقعات أيضًا باستبدال محرك السيارة الهايبرد إلى محركات من النوع ديزل سعته 2800 سي سي (2.8 لتر) ذو 4 أسطوانات.
- القوة الحصانية للمحرك 309 حصان وأقصى عزم دوران له 700 نيوتن لكل متر.
- سعة المحرك 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته 164حصان مكون من 4 أسطوانات.
- المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.
- أقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 246 نيوتن لكل متر وسعة الخزان 87 لتر.
- نظام الدخول الذكي الحديث بدون استخدام المفاتيح للدخول للسيارة.
- غلق وفتح أبواب السيارة بالضغط على الفرامل مما يجعل السيارة أكثر أمانًا للأطفال.
- مزودة بشاشات يمكنك من خلالها التحكم في السيارة.
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