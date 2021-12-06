الواعرة وصلت.. سيارة لكزس LX 600 أحدث موديل 2022 مواصفات ولا في الاحلام

الواعرة وصلت.. سيارة لكزس LX 600 أحدث موديل 2022 نستعرض أمامكم الآن في موضوعنا هذا عبر موقع ثقفني أهم مواصفات سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة كليًا من لكزس والتي من المتوقع انتشارها بكثرة في الفترة القادمة من بداية عام 2022 في سوق السيارات العالمي والسعودي وتم بناء هذه السيارة على نفس المنصة التي بنيت عليها سيارة البيك اب المُعدلة تندرا 2022 وسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وسنوضح لكم في المقال أسعار ومميزات سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 . مواصفات لكزس LX 600 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مواصفات لكزس LX 600 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تتميز سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة كليًا في الأسواق السعودية بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:- هيكل السيارة الخارجي متمثل في أبواب السيارة مصنوع من مادة الألومنيوم.

مقاس عجلاتها يتراوح بين 18-22 إنش وتتميز السيارة بتوافر نظام ضبط ارتفاع السيارة.

محرك السيارة سداسي الأسطوانات يعمل بنظام التوين تيربو، سعته 3.5 نيوتن ووقوته حوالي 409 حصان.

أقصى عزم دوران لها 649 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة مكون من 10 سرعات.

مزودة بأجهزة استشعار عن بعد تقوم بتقدير ظروف الطريق خلال القيادة.

بها نظام خاص بالمساعدة في صعود المرتفعات ونظام يتحكم في مسار السيارة ونظام يساعد في المنحدرات.

تحتوي على نظام مانع للانغلاق.

به شاشة معلوماتية علوية مقاسها 12.3 بوصة تدعم نظم التكنولوجيا الحديثة مرتبطة بكاميرا تسهيلًا للقيادة.

أما بالنسبة للشاشة السفلية فمقاسها 7 بوصة مزودة بنظام التدفئة والتبريد كما أنها مزودة بنظام التكييف الهوائي. سعر سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 في سوق السيارات السعودي سعر سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 في سوق السيارات السعودي نظرًا لأن سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 من السيارات الحديثة الغير متوفرة في الأسواق فلم يستطيع السوق السعودي أو العالمي أسعارها فمن المتوقع أن يتم اصدار فئات عديدة من السيارات في بداية ربع العام من عام 2021 ولكن:- توقعت الشركة طرح السيارة بسعر قريب نسبيًا إلى سعر السيارة المنافسة لها في نفس السوق وهي سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 .

يبدأ سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 من 90 ألف ريال سعودي فيما يعادل 337,570 دولار اميركي.

سيتوفر من السيارة عدة فئات مثل Premium ، و F Sport، و Luxury و Ultra Luxury وكل فئة تختلف عن الأخرى في بعض المميزات المختلفة. الوسوم

الواعرة وصلت.. سيارة لكزس LX 600 أحدث موديل 2022 نستعرض أمامكم الآن في موضوعنا هذا عبر موقع ثقفني أهم مواصفات سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة كليًا من لكزس والتي من المتوقع انتشارها بكثرة في الفترة القادمة من بداية عام 2022 في سوق السيارات العالمي والسعودي وتم بناء هذه السيارة على نفس المنصة التي بنيت عليها سيارة البيك اب المُعدلة تندرا 2022 وسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وسنوضح لكم في المقال أسعار ومميزات سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 . مواصفات لكزس LX 600 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مواصفات لكزس LX 600 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تتميز سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 الجديدة كليًا في الأسواق السعودية بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:- هيكل السيارة الخارجي متمثل في أبواب السيارة مصنوع من مادة الألومنيوم.

مقاس عجلاتها يتراوح بين 18-22 إنش وتتميز السيارة بتوافر نظام ضبط ارتفاع السيارة.

محرك السيارة سداسي الأسطوانات يعمل بنظام التوين تيربو، سعته 3.5 نيوتن ووقوته حوالي 409 حصان.

أقصى عزم دوران لها 649 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة مكون من 10 سرعات.

مزودة بأجهزة استشعار عن بعد تقوم بتقدير ظروف الطريق خلال القيادة.

بها نظام خاص بالمساعدة في صعود المرتفعات ونظام يتحكم في مسار السيارة ونظام يساعد في المنحدرات.

تحتوي على نظام مانع للانغلاق.

به شاشة معلوماتية علوية مقاسها 12.3 بوصة تدعم نظم التكنولوجيا الحديثة مرتبطة بكاميرا تسهيلًا للقيادة.

أما بالنسبة للشاشة السفلية فمقاسها 7 بوصة مزودة بنظام التدفئة والتبريد كما أنها مزودة بنظام التكييف الهوائي. سعر سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 في سوق السيارات السعودي سعر سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 في سوق السيارات السعودي نظرًا لأن سيارة لكزس LX 600 فئة 2022 من السيارات الحديثة الغير متوفرة في الأسواق فلم يستطيع السوق السعودي أو العالمي أسعارها فمن المتوقع أن يتم اصدار فئات عديدة من السيارات في بداية ربع العام من عام 2021 ولكن:- توقعت الشركة طرح السيارة بسعر قريب نسبيًا إلى سعر السيارة المنافسة لها في نفس السوق وهي سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 .

يبدأ سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 من 90 ألف ريال سعودي فيما يعادل 337,570 دولار اميركي.

سيتوفر من السيارة عدة فئات مثل Premium ، و F Sport، و Luxury و Ultra Luxury وكل فئة تختلف عن الأخرى في بعض المميزات المختلفة.

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