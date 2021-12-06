أقوي عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من شركة المجدوعي في السعودية وأحدث مواصفات وأسعار السيارة

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من شركة المجدوعي في السعودية، شانجان السفن 2022 من أهم موديلات السيارات

في السعودية التابعة للأصل الصيني لكنها استطاعت أن تصل إلى أعلي الإيرادات لهذه الماركة من السيارة وهي من سيارات

سيدان التي تتميز بعدة إمكانيات علي المستوي الخارجي من حيث الواجهة الأمامية وحقيبة السيارة الخلفية وعلي المستوي الداخلي

من الرفاهيات المضافة للسيارة.

يمكن تقسيط السيارة من المجدوعي لمدة 5 سنوات .

يوجد فئتين من سيارة شانجان السفن، سعر الفئة الأولي منها 32.900 ريال سعودي .

وسعر الفئة الثانية من السيارة 36.900 ريال سعودي .

إن هذه السيارة من أهم السيارات التي تتبع فئة السيارات السيدان وهي تابعة إلى دولة الصين والتي تم نزولها في الأسواق

مواصفات شانجان السفن 2022 في السعودية

من خلال الوكيل الخاص بها “جي بي رداتو” وتوجد لهذه السيارة 3أشكال مختلفة.

حيث تمتلك سيارة شانجان محرك قوي لشكلها الثاني بقوة 1500 سي سي ويصل لقوة 107 حصان بدرجة دوران 145 نيوتن/متر.

إن سيارة شانجان توفر المزيد من الموديلات الخاصة بها مثل شانجان cs15 وشانجان cs35 لكن شانجان لها بعض

الجوانب السلبية في استخدامها وهي كالآتي:

إن يوجد العديد من الماركات الأخري الأقوى منها، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في صناعتها لا تتميز بالجودة العالمية.

بالإضافة إلى عدم توافر القطع البديلة له عند القيام بتصلحيها، وأيضا عدم الترويج لها بشكل كافي ولذلك لا تستطيع تحقيق مزيد من المبيعات لها.

بالإضافة إلى صوت المحرك العالي المزعج لقائد السيارة ووجود البلاستيك الصلب في المقصورة الداخلية للسيارة ولاتتلائم مع أفراد العائلة الكبيرة.

تتميز هذه السيارة بوجود شكل جذاب ومميز لجسم السيارة بالإضافة إلى المساحة الواسعة لداخل السيارة وتتميز بملائمة أسعاره الكل الفئات الاجتماعية.

بالإضافة إلى إنها تتميز بالشكل المتناسق الجري الجذاب لكل العملاء، وتتميز بأنهالا تستهلك كميات وقود كبيرة حيث يصل معدل استخدامها من الوقود إلى6.2 متر.

بالإضافة إلى وجود تكييف هوائي داخل السيارة، وفي الشكل الثالث من هذه السيارة تتميز بوجود فتحة للسقف بالإضافة إلى تحكم القائد في المقاعد الخلفية والمرايا الجانبية.

وتتميز بوجود برامج مميزة لزيادة الأمان وإن ارتفاعها يصل إلى55 سم من الأرض.

مميزات شانجان السفن 2022

الشكل الأول لسيارة شانجان M/T يبلغ سعرها 41.012.99 ريال سعودي.

والشكل الثاني لسيارة شانجان A/T يبلغ سعرها 45.816.51 ريال سعودي.

الشكل الثالث لسيارة شانجان A/T-H/L يبلغ سعرها 49.654.31 ريال سعودي.

أسعار شانجان السفن 2022 في السعودية