إنطلاق الاسطورة.. سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

سيارة تويوتا يارس 2022، نتحدث من خلال الآتي م الفقرات القادمة عن السعر والمواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا يارس في السعودية 2022 وهذا الموديل من أشهر الموديلات التي تتوفر الآن بكافة المعارض والأسواق بالمملكة نظرا لأن التوكيل الخاص به قد أخذته بعض المعارض الكبرى حيث يكثر طلب الحجز على تلك النوعية من لسيارات نظرا لتمتعها بالعديد من المواصفات والتي قد أهلتها لتكون من بين السيارات الأولى من حيث المواصفات والكفاءة في العمل والأداء، ومن خلال ما يلي نقدم توضيحا كاملا عن أهم المعلومات عن ما يوفر بالسيارة من ملحقات ومن أساسيات وتجهيزات لرحلة قيادة تكون أكثر إمتاعًا.

سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

السيارة تعد متوافقة للكثير من الأذواق للعملاء من مختلف البلدان لأنها نوع من الموديلات التي تجمع ما بين القوة والمتانة في التصميم وروعة التركيب الداخلي وجمال وأناقة صالون السيارة حيث استقرت الشركة المنتجة على أن يكون التجهيز الداخلي للسيارة على أعلى مستوى علاوة على المكونات الداخلية للسيارة والتي تتمتع بالكثير من الخصائص والمزايا والتي نذكرها على النحو التالي:

السعة الخاصة بمحركة سيارة يارس للموديل لعام ألفين اثنين وعشرين بسعة تبلغ واحد ونصف لتر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي ويبلغ تقسيم سرعاته نحو ستة سرعات.

السعة التي تخص خزان الوقود قد بلغت القيمة ثنين وأربعين لتر.

التحكم خلال الجر من أهم خصائصها.

السيارة تحوي النظام الخاص بثبات السرعة.

عزم دوران المحرك بلغ مائة ثلاثة وخمسين نيوتن لكل متر.

السرعة الخاصة بالسيارة تبلغ مائة كم كل ثلاثة عشر ثانية.

السيارة مزودة بخصية الثبات الإلكتروني.

السيارة يتوفر فيها المكيف من الداخل.

أنواع المصابيح ليد لإضاءة أفضل وتتوفر مصابيح الضباب.

متوفر بها عدد أربعة سماعات.

السيارة يتوفر فيها الشاشة بالمميزات التي تتيح عرض غاية في الدقة كما يتوفر راديو.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في السعوديةمميزات سيارة تويوتا يارس في السعودية 2022أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

السيارة تتوفر بالسعر خمسة وأربعين ألف و سبعمائة وخمسين ريال سعودي، والسيارة من نفس الموديل سيدان بسعر ثمانية وأربعين ألف و تسعمائة وستين ريال سعودي.