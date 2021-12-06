القوة والسرعة اليابانية.. مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 Toyota camry الجبارة تتحدى المستقبل

نعلن اليوم عن كافة مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022، وذلك بعدما أعلنت شركة تويوتا عن هذا الإصدار الجديدة من فئة سيدان، حيث جاءت تلك السيارة في المرتبة الأولى، كما أن هذه السيارة؛ تعتبر من فئة السيارات متوسطة الحجم، ولكنها تتمتع بمزايا عديدة سوف نتطرق لها في مقالنا اليوم، ومن المتوقع الفترة القادمة أن يزداد عليها الطلب نظرا لما توفره من مختلف وسائل الأمان والراحة.

مزايا سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا كامري 2022 Toyota camry العديد من المزايا التي جعلتها في تلك المرتبة، حيث أنها من السيارة الاقتصادية للغاية في استهلاك الوقود، كما أن الشكل الخارجي لها مميز للغاية، وليس ذلك فقط، بل إن المقصورة الداخلية لها فخمة جدا بسبب خامة القماش عالية الجودة التي صنعت منه، وأخيرا تحتوي على معظم وسائل التكنولوجيا الحديثة من حيث وسائل الترفيه وغيره.

تحتوي على كاميرا تتحرك في جميع الاتجاهات أي بمقدار 360 درجة.

تتحرك من الوضع الثابت إلى سرعة عالية تصل إلى 100 كيلومتر/ ساعة في مدة لا تتعدى 8 ثواني.

أما بالنسبة للمحرك فقد جاء بسعة 2500 سي سي، أي بمقدار 2.5 لتر، كما أنه مرتبط به ناقل حركة به أربعة سرعات أتوماتيكي، أما بالنسبة لقوته فقد تصل إلى 203 حصان، بينما يكون عزم الدوران له 249 نيوتن/ متر.

أما في حالة الطراز الأعلى لتلك السيارة، تكون سعة المحرك في ذلك الوقت 3500 سي سي، أي ما يقرب من 3.5 لتر، بينما تصل قوته إلى 301 حصان، ولكن عزم الدوران له يبلغ 362 نيوتن/ متر.

يمكن دخول السيارة بدون الحاجة إلى مفاتيح، فقط عن طريق خاصية الدخول الذكي.

مكان شاشة المعلومات: في وسط الزجاجي الأمامي.

نظام الكبح للفرامل بها: مانع للانغلاق.

تتعرف تلقائيا على جميع إشارات المرور.

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مساحة التخزين بها صغيرة مقارنة بغيرها.

عند المقارنة بين هذا النوع وبين نظيرها من الأجيال السابقة نجد أن الفرق ليس كبير.

سرهة محرك السيارة تكون متوسطة إلى حد ما مقارنة بما يشبهها في هذا العام من تلك الفئة.

المواصفات الحديثة في سيارة تويوتا الإصدار الجديد 2022عيوب سيارة تويوتا الإصدار الحديث 2022