سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كامري 2021 يارس فورتشنر اسعار رخيصة بدون مقابل

تويوتا كامري 2021 ويارس وفورتشنر، هي سيارات يبحث الكثيرون في السعودية عنها لشرائها بنظام التقبيل أو بمعنى أخر بنظام التنازل عن طريق البنك، ويعد شراء السيارات بنظام التقبيل أمر يشهد إقبال كبير ذلك لما له من مزايا تتعلق بسهولة الإجراءات وانخفاض السعر بالإضافة إلى أهم شيء وهو إمكانية إعادة بيعها مرة اخرى بنظام التقبيل أيضا.

هناك سيارة كامري 2021 باللون الأبيض في الشرقية، حالة السيارة مستعملة، القير اوتوماتيك، وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه حالة بودي السيارة جيدة، ممشى 36 ألف، تتبع مصرف الراجحي، تم دفع 4 أقساط والقسط هو 1732 ريال شهري.

هناك دفعة أخيرة بسعر 54 ألف ريال، حالة المحرك وكالة، السيارة بها جميع مشتملاتها الداخلية.

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هناك تويوتا يارس 2021 للتنازل بجيزان، تابعة لبنك الراجحي، الحالة ممتازة، حالة بودي السيارة وكالة، قسط السيارة هو 799.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 900 قابل للزيادة حتى إتمام البيع، هناك بعض الإضافات في السيارة منها تنجيد كامل للصالون بسعر 800 ريال.

وتعد تويوتا يارس 2021 وكذلك 2022 واحدة من أكثر السيارات نجاحا في السعودية وذلك بفضل أنها تقدم تجربة قيادة استثنائية.

كما ان سعر يارس أحد اهم عوامل نجاحها، وشهدت اسعارها انخفاض قوي وكنا نشرنا مقالة بعنوان انخفاض سعر يارس 2022.

هناك سيارة تويوتا فورتشنر 2022، بنزين 4 سلندر للتنازل، اللون أبيض، الفئة GX-2، ممشى السيارة 42 ألف كيلومتر قابل للزيادة حتى البيع.

وفي الوقت نفسه السيارة لديها ناقل حركة اتوماتيكي بـ6 سرعات، السيارة تعمل بالدفع الخلفي دون دبل.

حالة بودي السيارة وكالة، السيارة من الداخل بحالة ممتازة للغاية، السيارة قسطها الشهري 1535 ريال.

المدفوع 13 قسط المتبقى 47 قسط، المجموع المتبقى كامل شامل 117 الف ريال.

وفي الوقت نفسه في حالة الرغبة في السداد المبكر يكون المبلغ 100 ألف ريال سعودي فقط.

المطلوب راتب المشتري يكون على مصرف الراجحي والإلتزامات تسمح بشراء سيارة تقسيط، السيارة بدون مخالفات.

سيارات تويوتا للتقبيل بأرخص الأسعار في السعودية