لأول مرة.. تويوتا كورولا 2022 بقسط شهري ارخص من قسط ايفون 13 برو ماكس

تويوتا كورولا 2022 لأول مرة بقسط شهري ارخص من قسط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا، حيث يمكنك تقسيط السيارة التابعة للعلامة اليابانية مقابل 1260 ريال بينما قسط الجوال الجديد المشار إليه الذي تصنعه شركة أبل الأمريكية العالمية سيكون 1283 ريال سعودي بنظام التقسيط على 6 أشهر من مكتبة جرير، وتعد كورولا الجديدة سيارة خرافية في صرفية الوقود حيث تحرق 6.7 لتر كل 100 كيلومتر. تفاصيل ارخص قسط لتويوتا كورولا 2022 وطريقة الشراء يمكنك الحصول على تويوتا كورولا 2022 من عبداللطيف جميل بالتقسيط بنظام التالي.

وفي الوقت نفسه سوف يسدد العميل شهريا 1260 ريال لمدة 60 شهر، وليست هناك دفعة أولى.

هناك دفعة تملك أخيرة تقدر بـ26 ألف 280 ريال سعودي، وهي الدفعة التي يحصل العميل بعدها على عقد امتلاك السيارة.

هناك مصروفات إصدار تقدر بـ 657 ريال، وكذلك سوف يتم احتساب سعر القيمة المضافة على سعر السيارة.

معدل النسبة السنوية سوف يكون 17% يجري احستابه على كل عام يمر من تاريخ كتابة عقد التمويل. سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية تبدأ اسعار كورولا في السعودية من 75 ألف ريال وهي السيارة التي نحن بصدد الحديث عنها.

وفي الوقت نفسه هناك فئات أخرى من السيارة تختلف أسعارها لتصل حتى 100 الف ريال سعودي.

وتنافس كورولا في سوق السيارات السعودي في فئة السيارات الاقتصادية متوسطة السعر عالية الجودة والاعتمادية.

وتعد كورولا واحدة من أنجح موديلات تويوتا في العالم وخاصة في السعودية وذلك لأنها سيارة مناسبة لمعظم الاحتياجات. أبرز مزايا كورولا الجديدة في المملكة العربية السعودية محرك السيارة 1.5 لتر ينتج قوة 119 حصان.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بناقل حركة اتوماتيكي.

استهلاك الوقود في السيارة خرافي، 19 كيلومتر أمام حرق 1 لتر.

السيارة تأتي بأنظمة أمان جيدة تضمن وسائد هوائية وأنظمة للاستفادة القصوى من المكابح ومقاعد من القماش.

وفي الوقت نفسه هناك نظام صوتي قوي متصل بشاشة كبيرة تعمل باللمس ويمكن التحكم من خلالها بالصوت.

تأتي السيارة بمكيف قوي للغاية يعمل يدويا بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام المنطقتين الأمامية والخلفية.

حساسات خلفية ومثبت سرعة بالإضافة إلى كاميرا تكشف الطريق في الشاشة الكبيرة المتواجدة في صالون السيارة. تفاصيل ارخص قسط لتويوتا كورولا 2022 وطريقة الشراءسعر تويوتا كورولا 2022 في السعوديةأبرز مزايا كورولا الجديدة في المملكة العربية السعودية الوسوم

تويوتا كورولا 2022 لأول مرة بقسط شهري ارخص من قسط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا، حيث يمكنك تقسيط السيارة التابعة للعلامة اليابانية مقابل 1260 ريال بينما قسط الجوال الجديد المشار إليه الذي تصنعه شركة أبل الأمريكية العالمية سيكون 1283 ريال سعودي بنظام التقسيط على 6 أشهر من مكتبة جرير، وتعد كورولا الجديدة سيارة خرافية في صرفية الوقود حيث تحرق 6.7 لتر كل 100 كيلومتر. تفاصيل ارخص قسط لتويوتا كورولا 2022 وطريقة الشراء يمكنك الحصول على تويوتا كورولا 2022 من عبداللطيف جميل بالتقسيط بنظام التالي.

وفي الوقت نفسه سوف يسدد العميل شهريا 1260 ريال لمدة 60 شهر، وليست هناك دفعة أولى.

هناك دفعة تملك أخيرة تقدر بـ26 ألف 280 ريال سعودي، وهي الدفعة التي يحصل العميل بعدها على عقد امتلاك السيارة.

هناك مصروفات إصدار تقدر بـ 657 ريال، وكذلك سوف يتم احتساب سعر القيمة المضافة على سعر السيارة.

معدل النسبة السنوية سوف يكون 17% يجري احستابه على كل عام يمر من تاريخ كتابة عقد التمويل. سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية تبدأ اسعار كورولا في السعودية من 75 ألف ريال وهي السيارة التي نحن بصدد الحديث عنها.

وفي الوقت نفسه هناك فئات أخرى من السيارة تختلف أسعارها لتصل حتى 100 الف ريال سعودي.

وتنافس كورولا في سوق السيارات السعودي في فئة السيارات الاقتصادية متوسطة السعر عالية الجودة والاعتمادية.

وتعد كورولا واحدة من أنجح موديلات تويوتا في العالم وخاصة في السعودية وذلك لأنها سيارة مناسبة لمعظم الاحتياجات. أبرز مزايا كورولا الجديدة في المملكة العربية السعودية محرك السيارة 1.5 لتر ينتج قوة 119 حصان.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بناقل حركة اتوماتيكي.

استهلاك الوقود في السيارة خرافي، 19 كيلومتر أمام حرق 1 لتر.

السيارة تأتي بأنظمة أمان جيدة تضمن وسائد هوائية وأنظمة للاستفادة القصوى من المكابح ومقاعد من القماش.

وفي الوقت نفسه هناك نظام صوتي قوي متصل بشاشة كبيرة تعمل باللمس ويمكن التحكم من خلالها بالصوت.

تأتي السيارة بمكيف قوي للغاية يعمل يدويا بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام المنطقتين الأمامية والخلفية.

حساسات خلفية ومثبت سرعة بالإضافة إلى كاميرا تكشف الطريق في الشاشة الكبيرة المتواجدة في صالون السيارة. تفاصيل ارخص قسط لتويوتا كورولا 2022 وطريقة الشراءسعر تويوتا كورولا 2022 في السعوديةأبرز مزايا كورولا الجديدة في المملكة العربية السعودية

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