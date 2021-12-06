الوحش الياباني وصل.. سيارة سوزوكي التو Suzuki Alto 2022 الجديدة في الأسواق بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022 نقوم بالتوضيح لتلك البيانات الهامة والتي يبحث عنها مختلف مفضلين للسيارات من الماركة العالمية سوزوكا، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم ما تمتاز به تلك السيارة من المواصفات الأساسية والتي تعتبر من أهم السيارات من الموديلات الأحدث والتي تتوفر بمختلف المعارض، كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة باعتبارها من أهم الموديلات الجديدة ذات الخصائص والكماليات والتجهيزات الأكثر تطور لقيادة أكثر إمتاعًا وأمانًا.

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي التو 2022 نتحدث عنه فيما يلي ذكره من السطور القادمة، ومن خلال فقرتنا نوضح أولا أهم المواصفات والتي من الممكن أن تكون هي المميزة لهذا الموديل من أفضل ماركات سوزوكي الممتازة والتي تتمتع بأناقة التصميم مع روعة الأداء وقوته، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الأساسية لهذه السيارة:

مواصفات سيارة سوزوكي التو 2022

المواصفات لسيارة من نوع سوزوكي التو 2022 تمتاز بالآتي من المواصفات القادمة:

السيارة من الفئة المعروفة ب هاتشباك، وهي من النوع الحجم الصغير، وتعد من ضمن الجيل السابع الخاص بالماركة التجارية الأشهر سوزوكي.

الأبعاد من الخارج لتلك السيارة الطول يزيد عن الثلاث مترات، والعرض الخاص بالسيارة من موديل سوزوكي يبغ متر وأربعة من عشرة سم.

المحرك بالسعة التي تبلغ ثمانمئة سي سي

السيارة محركها مولد لقوة تعدل سبعة وأربعين حصان.

العزم للدوران يبلغ ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

النظام للجر من الناحية الأمامية للعجلات هو نظام عمل السيارة.

الصندوق الخلفي الخاص بالسيارة سعته تبلغ مائة وثمانين لترا.

الجنوط من نوع المعدن الحديدي ومتوفر بالقياس ثلاث عشر بوصة.

يتوفر النظام الخاص بالفرامل التي تمنع الانزلاق.

يتوفر أيضا الإنذار الخاص بالربط لحزام الأمان.

متوفر عدد اثنين من الوسائد من النوع الهوائي.

سعر سيارة سوزوكي التو 2022

سعر سيارة سوزوكي التو 2022 يبلغ بالسوق المحلية مبلغ ما قيمته مائة واحد وعشرين ألف وتسعمائة جنيه مصري وهي تبلغ من السعر بالعام الماضي ما يقل عن تلك القيمة بتسعمائة جنيه.