أقوي 10 سيارات سيدان الأعلى مبيعًا في السوق السعودي.. تعرف عليهم الان

موضوعنا اليوم عن أشهر سيارات السيدان الأعلى مبيعًا في بداية عام 2021 في السوق السعودية فمنذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد والذعر الذي سببته الجائحة للمواطنين ورعبهم من اقتناء وسائل النقل العام لجأ معظم المواطنين لشراء مركبات خاصة بهم كنوع من أنواع التباعد الاجتماعي خوفًا من انتشار العدوى وكانت سيارات سيدان هي الخيار الأول للمشتري لما فيها من مميزات متعددة وشهرة واسعة بالإضافة إلى أسعارها المناسبة لمعظم الفئات المجتمعية.

أقوي 10 سيارات سيدان الأعلى مبيعًا في السوق السعودي

إليكم أشهر 10 سيارات سيدان في السوق السعودية من السيارات السيدان الأكثر مبيعًا في الربع الأول من العام الجاري 2021:-

هيونداي اكسنت

تم بيع حوالي 34,987 سيارة في بدايات العام الجاري 2021 في السوق السعودية.

استهلاكها للوقود موفر واقتصادي إلى حد كبير.

يبلغ سعرها في سوق السيارات السعودي حوالي 64,325 ريال سعودي.

تم بيع حوالي 28,902 من السيارة في الربع الأول من 2021 الجاري.

تبدأ أسعارها في الأسواق السعودية من 84.900 ريال سعودي.

السيارة مزودة بعدد كبير من التقنيات الحديثة والمميزات الرائعة والتكنولوجيا.

حصل السيارة على المركز الثاني في سيارات السيدان الأكثر مبيعًا في الأسواق السعودية.

المحرك قوي والمقاعد الداخلية مريحة وواسعة.

تم شراء حوالي 27,186 سيارة منها في السوق السعودية في بدايات عام 2021 منذ انتشارها.

حصلت على المركز الثالث في السوق السعودية للسيارات الأكثر مبيعًا.

تبدأ أسعارها في السعودية من 78,700 ريال سعودي.

بلغ عدد السيارات المبيعة من هذه السيارة حوالي 12,841 سيارة في السعودية.

بدأت أسعارها في السعودية من 58,918 ريال سعودي.

من السيارات الموفرة في الوقود.

تم بيع 12,295 سيارة منها في السعودية.

سعرها يبدأ من 106,030 ريال سعودي في السوق السعودية.

مساحتها الداخلية رحبة وواسعة ومريحة.

بلغ عدد السيارات المبيعة منها في 2021 حوالي 12,042 سيارة.

سعرها يبدأ من 86,350 ريال سعودي.

عدد السيارات المباعة منها في السعودية 11,196 سيارة.

يبدأ سعرها في السعودية من 64,600 ريال سعودي.

تم بيع 8,099 سيارة منها في السعودية.

منها في السعودية. بدأت أسعارها في السوق من 122,935 ريال سعودي.

تم بيع 5,724 سيارة.

بدأت الأسعار من 51,235 ريال سعودي.

4,711 عدد السيارات المباعة منها في السعودية.

بدأ سعرها في السوق من 95,400 ريال سعودي.

2. تويوتا كامري3. هيونداي إلنترا4. نيسان صني5. هيونداي سوناتا6. مازدا 67. تويوتا كورولا8. فورد توروس9. سايك ام جي 510. هوندا اكورد