الوحش الأمريكي وصل.. سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee ومواصفاتها الجبارة

سيارة جيب جراند شيروكي 2022 Jeep Grand Cherokee التي تتميز بمتعة في القيادة مميزة جداً، بسبب الموتور القوي الموجود بها، حيث تحتوى على الماتور الأقوى من بين المنافسين لذلك فهي مناسبة أكثر لفئة الشباب، كما أنها تناسب العائلات لتقديمها أداء مذهل مع مساحات واسعة وصالون مريح ملئ بالوسائل الترفيهية المتعددة، وإليكم كافة مميزات وعيوب سيارة جيب جراند شيروكي من خلال الفقرات القادمة.

سيارة جيب جراند شيروكي 2022

تعد سيارة جيب جراند شيروكي أمريكية المنشأ تأتي في الأسواق المصرية تبعاً لتوكيل أبو غالي موتورز توكيل السيارات الجيب في مصر، ويتم تجميع السيارة محلياً فهي بنظام الدفع الرباعي كما تعتبر كروس اوفر متوسطة الحجم، كما تنافس الكثير من السيارات القوية في السوق المصري مثل تويوتا فورتشنر وكيا سورينتو وبي إم دبليو، وذلك بالرغم من اختلاف الفئات السعرية بينهم، وتمتلك السيارة الموتور الأقوى من بين منافسيها ولكنها لا تمتلك أقوى تسارع.

السيارة واسعة من الداخل لتناسب العائلات.

كما ان التصميم الخارجي لها فخم جداً.

بينما يعد عزل السيارة ممتاز ولا يوجد أي صوت داخل السيارة.

وأدائها ممتاز على جميع السرعات.

وتسارع السيارة ممتاز فقد يصل من صفر إلى 100 كم في 8.7 ثواني.

ويعد ثبات السيارة في خط مستقيم جيد على السرعات العالية.

وبها مساحات تخزين ممتازة حيث أن مساحة الشنطة الخلفية كبيرة جداً تصل إلى 1027 لتر.

كما أن السيارة بها نظام Cylinder Deactivation وهذا يجعل 4 سلندرات فقط تعمل بدلاً من 8 لكي توفر الوقود.

بينما يعد فتيس السيارة سلس في النقلات وفي الاستخدام الطبيعي يأخذ نقلات سريعة حتى يوفر في الوقود.

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تصميم سيارة جيب جراند شيروكي الداخلي أقل من المنافسين بشكل كبير.

وثبات السيارة ليس الأفضل بين المنافسين كما أن أداء المناورات سيء جداً.

بينما تعد الكماليات في السيارة أقل من المنافسين.

وتوجيه السيارة على السرعات العالية سيء واستجابته بطيئة.

كما أنها تستهلك وقود بشكل كبير جداً يصل إلى 17.3 لتر لكل 100 كم داخل المدينة.

مميزات سيارة جيب جراند شيروكيعيوب Jeep Grand Cherokeeسعر جيب جراند شيروكي

تأتي سيارة جيب جراند شيروكي في مصر بفئة واحدة فقط تصل لسعر مليون و100 ألف جنيه حيث يتم تجميعها محلياً.