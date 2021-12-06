كيا سورينتو 2021 النسخة الأساسية أقوى منافس في سوق السيارات

سعر ومواصفات كيا سورينتو 2021 قادر على المنافسة، لأنها جاءت فوق المتوقع سواء للعملاء أو للشركات الأخرى، فهل تستحق الشراء؟ هذا ما سنتعرف على تفاصيله الآن عبر السطور الأتية بالعلاوة على التعرف على سعرها وأهم مزاياها. كيا سورينتو 2021 أبعاد السيارة: الطول: 4.810 متر، العرض 1.900 متر، الارتفاع 1.700 متر.

قاعدة العجلات: 2.815 متر.

سعة المحرك: 2500 لتر.

4 سلندر.

نوع الجر / الدفع: Front، Wheel، Drive.

نوع الوقود بنزين.

قوة المحرك 277 حصان.

عزم الدوران 421 نيوتن /متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

عدد المقاعد 6 مقاعد. كيا سورينتو 2021 مزايا كيا سورينتو 2021 تأتي السيارة مع نظام فرامل مانع للانغلاق ABS بالإضافة لمزية مانع الحركة.

تحتوي على أجهزة استشعار للمساعدة في الاصطفاف بكل سهولة متوفرة في الأمام والخلف.

تشتمل على ميزات أمان إضافية مثل التحكم في ثبات السيارة (VSC)، نظام Airbags، عرض مراقبة ضغط الإطارات بالسيارة، بالإضافة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX. مزايا كيا سورينتو 2021 كما تأتي السيارة بمزايا داخلية حديثة ومتطورة رائعة مثل ميزة القفل المركزي. مصابيح للمساعدة على قراءة الخرائط، منفذ للطاقة، توفر فتحات للتكيف متوفرة في الجانب الخلفي، مسند ذراع المقعد الأمامي.

شاشة عرض المعلومات المتعددة، كما أن عجلة القيادة كهربائية، وإمكانية تعديل إمالة المقود.

التصميم الداخلي رائع المقاعد مصنوعة من القماش وبألوان متناسقة.

أما التصميم الخارجي للسيارة أنيق وأيضًا يساعد على القيادة بثبات مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية مع مصابيح ضبابية امامية فقط، المرايا الجانبية للأبواب التي تساعد مع إشارة الالتفاف.

في الأمام يتوفر شبك أمامي مطلي بالكروم، كما يتور سياج على السقف.

كما تأتي السيارة مزايا رائعة مثل مزيل الضباب للنافذة الخلفية، مرايا الباب الكترونية.

بالإضافة لوجود ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل.

كما يتوفر مزايا ترفيهية رائعة بالسيارة مثل مقبس V12، إمكانية التحكم في عجلة القيادة بالصوت.

التكييف أوتوماتيكيا، إمكانية التحكم بالسرعة، ضغطة واحدة للتحكم بالسرعة عن طريق عجلة القيادة، MP3، مدخل AUX، USB مشغل أقراص الليزر CD.

ومن أفضل مزايا سيارة كيا أنها تأتي بميزة إمكانية الدخول من غير مفتاح، عداد المسافات، راديو.

تحتوي السيارة على 12 مكبر صوت للاستمتاع بأفضل تجربة صوتية بدون تشويش نقي ورائع.

تتوافق السيارة مع آبل كار بلاي، نظام اندرويد أوتو، مع توافر 6 منافذ USB في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.

يتوفر بالسيارة شاشة كبيرة بمقاس 8 بوصة لعرض المعلومات وأخرى 10.3 بوصة وكلاهما تعمل باللمس. عيوب كيا سورينتو 2021 عيوب كيا سورينتو 2021 غير موفرة في استهلاك الوقود مما يدفع البعض في التراجع عن فكرة شرائها. اشتكى بعض العملاء من جودة ناقل الحركة، فهي لا يتحرك بسهولة.

الصف الثالث للمقاعد ليس بالحجم المناسب، فهو يتناسب مع الأطفال أو الأشخاص ذو الحجم الصغير.

ارتفاع سعر قطع غيار السيارة، فهي مبالغ فيها قد تكون أعلى من سعر قطع السيارة الأصلية.

ارتفاع سعر السيارة عند الشراء، حيث أنها مازالت تفتقر لبعض المزايا الحديثة التي ينتظرها العملاء. نسخ كيا سورينتو 2021 النسخة الأولى تأتي بمحرك قوي 185 حصان، سعة 24 لتر، أما النسخة الأساسية.

فتأتي بمحرك 4 سلندر وسعة 2.5 لتر، بقوة 191 حصان.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات. النسخة الثانية محرك تربو سعة 2.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج بـ 8 سرعات.

بقوة 281 حصان، 311 رطل، قدرة سحب 3500 رطل. النسخة الثالثة نسخة هايبرد محرك تربو 4 سعة 1.6 لتر مقترن مع بطارية 1.5 كيلو وات.

محرك كهربائي بقدرة 44 كيلو وات ينتج 227 حصان.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات لقيادة العجلات الأمامية. النسخة الرابعة نسخ كيا سورينتو 2021النسخة الرابعة وتلك النسخة الهجين مشابه لنسخة الهجينة ولكنها تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 66.9 كيلو وات في الساعة ينتج 261 حصان. سعر كيا سورينتو 2021 كيا سورينتو 2021(الفئة الأولى): 549 ألف جنيه.

سعر كيا سورينتو 2021(الفئة الثانية): 649 ألف جنيه.

كيا سورينتو 2021 (الفئة الثالثة): 749 جنيه. سعر كيا سورينتو 2021 الوسوم

سعر ومواصفات كيا سورينتو 2021 قادر على المنافسة، لأنها جاءت فوق المتوقع سواء للعملاء أو للشركات الأخرى، فهل تستحق الشراء؟ هذا ما سنتعرف على تفاصيله الآن عبر السطور الأتية بالعلاوة على التعرف على سعرها وأهم مزاياها. كيا سورينتو 2021 أبعاد السيارة: الطول: 4.810 متر، العرض 1.900 متر، الارتفاع 1.700 متر.

قاعدة العجلات: 2.815 متر.

سعة المحرك: 2500 لتر.

4 سلندر.

نوع الجر / الدفع: Front، Wheel، Drive.

نوع الوقود بنزين.

قوة المحرك 277 حصان.

عزم الدوران 421 نيوتن /متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

عدد المقاعد 6 مقاعد. كيا سورينتو 2021 مزايا كيا سورينتو 2021 تأتي السيارة مع نظام فرامل مانع للانغلاق ABS بالإضافة لمزية مانع الحركة.

تحتوي على أجهزة استشعار للمساعدة في الاصطفاف بكل سهولة متوفرة في الأمام والخلف.

تشتمل على ميزات أمان إضافية مثل التحكم في ثبات السيارة (VSC)، نظام Airbags، عرض مراقبة ضغط الإطارات بالسيارة، بالإضافة لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX. مزايا كيا سورينتو 2021 كما تأتي السيارة بمزايا داخلية حديثة ومتطورة رائعة مثل ميزة القفل المركزي. مصابيح للمساعدة على قراءة الخرائط، منفذ للطاقة، توفر فتحات للتكيف متوفرة في الجانب الخلفي، مسند ذراع المقعد الأمامي.

شاشة عرض المعلومات المتعددة، كما أن عجلة القيادة كهربائية، وإمكانية تعديل إمالة المقود.

التصميم الداخلي رائع المقاعد مصنوعة من القماش وبألوان متناسقة.

أما التصميم الخارجي للسيارة أنيق وأيضًا يساعد على القيادة بثبات مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية مع مصابيح ضبابية امامية فقط، المرايا الجانبية للأبواب التي تساعد مع إشارة الالتفاف.

في الأمام يتوفر شبك أمامي مطلي بالكروم، كما يتور سياج على السقف.

كما تأتي السيارة مزايا رائعة مثل مزيل الضباب للنافذة الخلفية، مرايا الباب الكترونية.

بالإضافة لوجود ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل.

كما يتوفر مزايا ترفيهية رائعة بالسيارة مثل مقبس V12، إمكانية التحكم في عجلة القيادة بالصوت.

التكييف أوتوماتيكيا، إمكانية التحكم بالسرعة، ضغطة واحدة للتحكم بالسرعة عن طريق عجلة القيادة، MP3، مدخل AUX، USB مشغل أقراص الليزر CD.

ومن أفضل مزايا سيارة كيا أنها تأتي بميزة إمكانية الدخول من غير مفتاح، عداد المسافات، راديو.

تحتوي السيارة على 12 مكبر صوت للاستمتاع بأفضل تجربة صوتية بدون تشويش نقي ورائع.

تتوافق السيارة مع آبل كار بلاي، نظام اندرويد أوتو، مع توافر 6 منافذ USB في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.

يتوفر بالسيارة شاشة كبيرة بمقاس 8 بوصة لعرض المعلومات وأخرى 10.3 بوصة وكلاهما تعمل باللمس. عيوب كيا سورينتو 2021 عيوب كيا سورينتو 2021 غير موفرة في استهلاك الوقود مما يدفع البعض في التراجع عن فكرة شرائها. اشتكى بعض العملاء من جودة ناقل الحركة، فهي لا يتحرك بسهولة.

الصف الثالث للمقاعد ليس بالحجم المناسب، فهو يتناسب مع الأطفال أو الأشخاص ذو الحجم الصغير.

ارتفاع سعر قطع غيار السيارة، فهي مبالغ فيها قد تكون أعلى من سعر قطع السيارة الأصلية.

ارتفاع سعر السيارة عند الشراء، حيث أنها مازالت تفتقر لبعض المزايا الحديثة التي ينتظرها العملاء. نسخ كيا سورينتو 2021 النسخة الأولى تأتي بمحرك قوي 185 حصان، سعة 24 لتر، أما النسخة الأساسية.

فتأتي بمحرك 4 سلندر وسعة 2.5 لتر، بقوة 191 حصان.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات. النسخة الثانية محرك تربو سعة 2.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج بـ 8 سرعات.

بقوة 281 حصان، 311 رطل، قدرة سحب 3500 رطل. النسخة الثالثة نسخة هايبرد محرك تربو 4 سعة 1.6 لتر مقترن مع بطارية 1.5 كيلو وات.

محرك كهربائي بقدرة 44 كيلو وات ينتج 227 حصان.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات لقيادة العجلات الأمامية. النسخة الرابعة نسخ كيا سورينتو 2021النسخة الرابعة وتلك النسخة الهجين مشابه لنسخة الهجينة ولكنها تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 66.9 كيلو وات في الساعة ينتج 261 حصان. سعر كيا سورينتو 2021 كيا سورينتو 2021(الفئة الأولى): 549 ألف جنيه.

سعر كيا سورينتو 2021(الفئة الثانية): 649 ألف جنيه.

كيا سورينتو 2021 (الفئة الثالثة): 749 جنيه. سعر كيا سورينتو 2021

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