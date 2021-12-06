ارخص واقوى سيارات كيا الكورية الفخمة الحديثة بالسعودية بمواصفات واسعار قوية وممتازة لعشاق السيارات

ارخص واقوى سيارات كيا الكورية الفخمة الحديثة ، هناك الكثير من موديلات السيارات ولكن هنا سنسلط الضوء على افضل سيارات كيا بكافة أصدارتها ومميزاتها وكذلك أسعارها في السوق، انتشرت كيا في الأسواق وبين محبي السيارات بشكل كبير خلال اسنوات الأخيرة لما تتمتع به من مواصفات رائعة لامثيل لها مقارنة بغيرها من السيارات الآخرى وخاصًة أن تصميمها ذات ذوق عالي، حصدت شركة كيا الكورية الكثير من الجوائز على صناعتها المتميزة بل أصبحت كيا هي العلامة التجارية المفضلة بين الكثير من فئات السيارات ولذا أصبحت من أكثير العربيات التي تباع في السوق.

ارخص واقوى سيارات كيا الكورية الفخمة الحديثة

سنوضح لكم أشهر سيارات كيا المنتشرة على نطاق كبير في جميع الدول العربية وخاصًة السعودية.

تيلورايد2022

أكبر نوع من أنواع كيا، تتميز بالكثير من المميزات أنها ذات محرك سعة 3.8 لتر، كما لديها ناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيكي يوفر الطاقة للعجلات الأمامية ولاتستهلك الكثير من الوقود، يتواجد بداخل مقصورة السايرة نظام ملاحة وكذلك شاشة تاتش

كيا كرنفال 2022

تناسب الكثير من العائلات بسبب مساحة كبيرة من الداخل، تعمل بمحرك ذات سعة كبيرة بناقل حركة مكون من ثماني سرعات ودفع أمامي.

كيا سبورتاج

هي سيارة كروس مدمجة ذات مظهر أنيق مع الكثير من الميزات الداخلية الجذابة، لديها محرك رباعي قوي ومن أفضل مايميزها فتحة السقف البانورامية، وعجلات داكنة مقاس 18 بوصة، وتشغيل بضغطة زر، دون استعمال أي مفتاح.

سورينتو

سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم بأربعة أبواب لديها ناقل حركة مزدوج بثماني سرعات يقلل من استهلاك للوقود.

كيا سيلتوس

هذه السيارة الرياضية لديها الكثير من الاستخداما، تستطيع قيادتها في الطرق الصعبة، لديها محرك رباعي مميزعند تساقط الثلوج أو تمطر، يمكن للسائقين تنشيط وضع قفل الدفع الرباعي.

بحث العديد من الأشخاص عن أفضل سيارة لماركة كيا، ويرجع السبب لأنها ماركة عالمية تصمم أجود واكفاء السيارات الحديثة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها لا يوجد لها منافس في الأسواق، وقد حازت أسعار سيارتها على إقبال الكثير من محبي السيارات، ونقدم إليكم أبرز أسعار سيارات كيا لهذا العام، وهي: