بـ952 ريال سعودي… سيارة يارس سيدان 2021 من عبد اللطيف جميل وأبرز مواصفات ومميزاتها

بـ952 ريال سعودي… سيارة يارس سيدان 2021 إليكم تقسيط يارس سيدان 2021 من عبد اللطيف جميل وأبرز مواصفات ومميزات السيارة في السوق السعودي حيث قامت شركة عبد اللطيف جميل بعمل تخفيضات ممتازة ومميزة على أسعار سيارة يارس الجديدة موديل 2021 التي صدرت في الربع الأول من عامنا الميلادي الحالي وتتميز سيارة يارس الجديدة بشكلها وهيكلها الخارجي الشبابي الجذاب والتي تليق بالفئة النسائية أيضًا وهي سيارة يابانية المنشأ مما يجعلها تتميز بالمصداقية والإقبال الكبير من قبّل المشترين.

طول السيارة يبلغ 4400 مللي متر وعرضها 1400 مللي متر بينما ارتفاعها يبلغ حوالي 1700 مللي متر.

سعة المحرك 1.5 لتر وقوته 110 حصان ويدور بعزم دوران 136 نيوتن\متر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 195 كيلو متر في الساعة.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى حد كبير حيث أنه يبلغ 4.9 لتر عند قطعها 100 كيلو متر مسافة.

من الوقود اقتصادي إلى حد كبير حيث أنه يبلغ 4.9 لتر عند قطعها 100 كيلو متر مسافة. تصميمها الخارجي مميز وجذاب.

خاصية الثبات الإلكتروني متوفرة بها في الفئات العليا فقط.

محركها اقتصادي حيث لا يستهلك الكثير من القوة ويدور بعزم دوران اقتصادي.

سعة الخزان الخاص بالوقود كبيرة ومناسبة.

ارتفاعها عن الأرض مناسب جدًا.

العزل الداخلي للصوت جيد جدًا مما يساعد على استرخاء الركاب.

لا تحتوي على أنظمة قياس الضغط على الإطارات.

المقاعد الداخلية يمكن التحكم فيها يدويًا وليس كهربيًا.

القماش المصنوعة منه مقاعد السيارة ليس بالجودة المطلوبة مقارنة بالمنافسين لها من نفس الفئة.

أداء المحرك ضعيف نسبيًا كما أنه يسبب صوتًا على الطرق السريعة مما يتسبب في إزعاج الركاب.

لا تحتوي على كاميرا خارجية لمراقبة الطريق من جميع النواحي.

تسارع سيارة تويوتا ضعيف مقارنة بالمنافسين.

ضعيف مقارنة بالمنافسين. تفتقر لخاصية الثبات الإلكتروني أثناء الانعطاف وخاصية الركن الذاتي.

المرايا الجانبية لها عادية وليست كهربائية.

التنبيهات التحذيرية معدومة داخل وخارج السيارة.

قطع غيار السيارة غالية نوعًا ما.

أهم وأبرز مواصفات سيارة يارس سيدان 2022مميزات سيارة سيدان الجديدة موديل 2021عيوب سيارة سيدان الجديدة موديل 2021تقسيط شركة عبد اللطيف جميل على سيارة سيدان موديل 2021 الجديدة

نظام التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل السعودية بدفع قسط شهري تبلغ قيمته حوالي 952 ريال سعودي ومدة السداد تبلغ 60 شهرًا وتبدأ أسعار السيارة في السعودية من 52,785 ريال سعودي.