تخفيض يتجاوز ربع الثمن على سعر كيا سبورتاج محرك 2.4 دبل العائلية

تخفيض يتجاوز ربع الثمن على كيا سبورتاج محرك 2.4 دبل العائلية، نقدم لكم اليوم أحد العروض الجديدة بخصم مذهل على سبورتاج موديل 2020، تلك السيارة صاحبة الإقبال الكبير بين العملاء خاصة من يرغب منهم بسيارة عائلية عملية، إلى جانب مواصفات رياضية وتصميم جذاب. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات ومميزات كيا سبورتاج 2.4 دبل موديل 2020، كما سنكشف لكم عن هذا العرض الذي يتضمن تخفيض 25.6% على سعر السيارة المميزة، بحيث يمكنك شرائها جديدة بسعر رخيص شامل قيمة الضريبة المضافة وأقل حتى من نفس الموديل بحالة مستعملة.

تخفيض سعر كيا سبورتاج 2.4 دبل

طُرحت تلك الفئة بمحرك 4 سلندر 2400 سي سي وهي الفئة الوحيدة من بين موديلات كيا سبورتاج 2020 بتلك السعة، وهو ما يضيف لذلك العرض ميزة أخرى بجانب السعر وهو سعة المحرك، يولد هذا المحرك قوة تعادل 175 حصان وعزم 197 نيوتن متر ويعمل بنظام الدفع الرباعي مع قير أوتوماتيك 6 سرعات. توفرت سيارة كيا سبورتاج دبل 2020 ضمن تخفيضات السيارات بمعرض عبد الرحمن عماد الدين بسعر 78 ألف و200 ريال، وذلك بدلا من 105 ألف ريال وبخصم يصل إلى أكثر من 26 ألف ريال.

أما عن مزايا ومواصفات السيارة فهي تأتي بجنوط مقاس 16 إنش مع جناح خلفي وحنايا عفش، وهي مطعمة من الأمام بشبك ضخم يتميز به طراز سبورتاج من كيا، إضاءات متنوعة ما بين الليد والهالوجين مع اشارات إنعطاف على المرايا الجانبية وكشافات ضباب أمامية. تتميز سيارة كيا سبورتاج 2020 بتطعيمات كربون فايبر باللون الأسود على كافة أنحاء السيارة، مع توافر كافة مواصفات الأمن والسلامة المعروفة مثل نظام الثبات الإلكتروني، حساس الإطارات، عدد 2 إير باج وعدد 5 حزام أمان، بالاضافة إلى فرامل ABS.

مزايا سبورتاج 2020 ستاندر دبل

أما إذا تحدثنا عن المواصفات الداخلية والتجهيزات الموجودة في السيارة، فسنجد أنها تأتي بمقاعد قماش فاخرة ومقود مكسي بالجلد، الدخول بريموت والزجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة والمرايا كهربائية، تحكم كامل من خلال المقود في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة. تتميز السيارة بسنترلوك في باب السائق والراكب بالإضافة إلى عداد رحلات ومنافذ متنوعة للشحن والطاقة، المكيف يدوي وتوجد فتحات تكييف خلفية ومساند للمقاعد الأمامية الخلفية في كيا سبورتاج ستاندر دبل موديل 2020.