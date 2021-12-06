الاسطورة الألمانية تتحدى المستقبل.. سيارة مرسيدس بنز E كلاس 2021 سعر خيالي مواصفات جبارة

سيارة مرسيدس بنز E كلاس 2021 التي قامت شركة بنز الألمانية بإطلاقها لتكون الأكثر مبيعاً حول العالم لعام 2021، لما يميزها من تصميم رياضي مستوحى من السيارات الفارهة حيث تجسد السيارة الرقي في المظهر الخارجي والمظهر الداخلي الأكثر فخامة، فهي تتوفر بأربعة أبواب أو بنسخة كوبيه وكابريوليه ببابين، كما أنها مناسبة لجميع أنماط حياة الطبقة الفارهة من المجتمع، وفيما يلي نستعرض مواصفاتها وأسعارها ليسهل على زوار موقعنا الموقر الاطلاع عليها دون عمليات البحث بدون جدوى.

سيارة مرسيدس بنز E كلاس 2021

تتميز سيارة مرسيدس بنز E كلاس الجديدة 2021 بالتصميم الخارجي المتميز ببصمة مرسيدس الجديدة، حيث يوجد بها أضوية الليد الأمامية التفاعلية الجديدة ذات تصميم أنيق وبسيط، كما يوجد بها شبك أمامي مميز بنقاط الكروم الفضية المميزة، والصدام الأمامي يتميز بالتصميم السفلي الجانبي الرياضي العريق، وشعار مرسيدس بها الكبير في منتصف الشبك الأمامي، كما بها غطاء المحرك بالخطوط الإنسيابية المميزة بالأسفل.

تأتي سيارة مرسيدس بنز E كلاس 2021 نمط السيدان بطول 4923 مم وعرض 1852 مم، بينما الارتفاع 1468 مم وقاعدة عجلات 2939 مم.

وتتوفر من مرسيدس بنز E كلاس 2021 11 لون.

يبلغ خزان سعه الوقود الخاص بها 65 لتر.

كما أن محرك السيارة يتوفر في العديد من الخيارات بداية من المحركات رباعية الإسطوانات بسعة 2.0 لتر التي توفر الطاقة بشكل كبير.

بينما تمتلك فتحه سقف وتشغيل بضغطه زر وبدء التشغيل عن بعد والدخول بدون مفتاح.

كما توفر لديها اتصال WI-FI وشحن الجهاز اللاسلكي وراديو وستالايت ومخرجين USB في المقعد الخلفي.

قيادة سيارة مرسيدس بنز أي كلاس 2021 مريحة للغاية.

وتعمل بتقنية مساعدة السائق بشكل رائع.

طرازات AMG عالية القدرة.

بها مجموعة واسعة من خيارات التخصص.

مقصورة داخلية رائعة التصميم.

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يعتبر هذا الموديل أقل رياضية من بعض المنافسين لها.

سعرها الأساسي مرتفع للغاية.

كما تعد جودة الركوب مع التعليق القياسي صلبة على الأسطح الغير مرصوفة.

بينما سعة التحميل نمط السيدان صغيرة بالنسبة لفئتها.

الفئة الأولى من سيارة مرسيدس بنز E كلاس بسعر مليون و360 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية الكوبي في مصر بسعر مليون و450 ألف جنيه.

بينما الفئة المكشوفة بسعر مليون و 570 ألف جنيه.

كما جاءت فئة AMG بسعر مليون و 605 ألف جنيه.

وفئة Exclusive بسعر مليون و 620 ألف جنيه.

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