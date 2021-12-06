العرض الجبار.. بـ800 ريال سعودي سوزوكي ديزاير 2022 تقسيط من عبد اللطيف جميل

العرض الجبار.. بـ800 ريال سعودي سوزوكي ديزاير 2022 قامت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بعمل نظام تقسيط رائع ومميز على سيارة سوزوكي ديزاير 2022 حيث تعد هذه السيارة من سيارات السيدان اليابانية التي تتمتع بمصداقية عالية نظرًا لأنها يابانية المنشأ ويلجأ المشترين دائمًا أو إلى درجة كبيرة للبحث عن سيارة يابانية لأنها تتمتع بمظهر قوي ومواصفات ممتازة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات سيارة سوزوكي الجديدة ومميزاتها وعيوبها والتخفيضات على أسعارها في سوق السيارات السعودي. أبرز مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 أبرز مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 تتميز سيارة سوزوكي الجديدة بعدة مواصفات تجعلها تتغلب على منافسيها وتتمثل المواصفات فيما يلي:- سعة المحرك 1200 سي سي وقوته 85 حصان.

أقصى عزم دوران له 113 نيوتن لكل متر.

استهلاكها من الوقود 6.2 لتر عند مسافة 100 كيلو متر.

متوفر بها العديد من مميزات ووسائل الأمان التي يجب أن تتمتع بها كل سيارة في هذا الوقت الحالي.

ارتفاعها عن الأرض مناسب بحيث يمنع احتكاكها بينها وبين الأرض.

استهلاكها من الوقود جيد واقتصادي مقارنة بمنافسيها من نفس الجيل.

خاصية صم المرايا التي توجد على جانبي السيارة إلكترونيًا.

سعرها مناسب وغير مبالغ بالنسبة لمواصفاتها ومناسب أكثر بالنسبة لمنافسيها.

تتميز بوجود خاصية ركن السيارة الذاتي.

تصميمها الخارجي مميز ولامع وجذاب.

قيمتها مميزة جدًا في السوق حيث تقوم بتقديم عدة مواصفات لا مثيل لها. أسعار تقسيط سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 من شركة عبد اللطيف جميل أسعار تقسيط سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 من شركة عبد اللطيف جميل قامت شركة عبد اللطيف جميل بعمل تقسيط على السيارة بقسط شهري 815 ريال لمدة 60 شهرًا. عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 مساحة الحقيبة والصندوق الخلفي لها ضيقة إلى حد ما وأقل من المنافسين لها.

تعد السيارة غير منتشرة الانتشار الذي تستحقه ومن الممكن أن نبرر ذلك بحداثة الطراز وعدم انتشاره حتى الآن في الأسواق.

قطع غيار السيارة غير متوفرة بشكل كبير ويرجع ذلك أيضًا إلى أن سيارة سوزوكي ديزاير 2022 حديثو وغير منتشرة بالشكل الكافي.

ديزاير 2022 حديثو وغير منتشرة بالشكل الكافي. لا تحتوي على خاصية البلوتوث وأداء المحرك ضعيف قليلًا.

عزل الضوضاء الخارجية لها ضعيف مما يزعج الركاب في بعض الأحيان.

عند إعادة بيع السيارة ذلك يفقدها الكثير من سعرها. الوسوم

العرض الجبار.. بـ800 ريال سعودي سوزوكي ديزاير 2022 قامت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بعمل نظام تقسيط رائع ومميز على سيارة سوزوكي ديزاير 2022 حيث تعد هذه السيارة من سيارات السيدان اليابانية التي تتمتع بمصداقية عالية نظرًا لأنها يابانية المنشأ ويلجأ المشترين دائمًا أو إلى درجة كبيرة للبحث عن سيارة يابانية لأنها تتمتع بمظهر قوي ومواصفات ممتازة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات سيارة سوزوكي الجديدة ومميزاتها وعيوبها والتخفيضات على أسعارها في سوق السيارات السعودي. أبرز مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 أبرز مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 تتميز سيارة سوزوكي الجديدة بعدة مواصفات تجعلها تتغلب على منافسيها وتتمثل المواصفات فيما يلي:- سعة المحرك 1200 سي سي وقوته 85 حصان.

أقصى عزم دوران له 113 نيوتن لكل متر.

استهلاكها من الوقود 6.2 لتر عند مسافة 100 كيلو متر.

متوفر بها العديد من مميزات ووسائل الأمان التي يجب أن تتمتع بها كل سيارة في هذا الوقت الحالي.

ارتفاعها عن الأرض مناسب بحيث يمنع احتكاكها بينها وبين الأرض.

استهلاكها من الوقود جيد واقتصادي مقارنة بمنافسيها من نفس الجيل.

خاصية صم المرايا التي توجد على جانبي السيارة إلكترونيًا.

سعرها مناسب وغير مبالغ بالنسبة لمواصفاتها ومناسب أكثر بالنسبة لمنافسيها.

تتميز بوجود خاصية ركن السيارة الذاتي.

تصميمها الخارجي مميز ولامع وجذاب.

قيمتها مميزة جدًا في السوق حيث تقوم بتقديم عدة مواصفات لا مثيل لها. أسعار تقسيط سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 من شركة عبد اللطيف جميل أسعار تقسيط سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 من شركة عبد اللطيف جميل قامت شركة عبد اللطيف جميل بعمل تقسيط على السيارة بقسط شهري 815 ريال لمدة 60 شهرًا. عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة سوزوكي الجديدة موديل 2022 مساحة الحقيبة والصندوق الخلفي لها ضيقة إلى حد ما وأقل من المنافسين لها.

تعد السيارة غير منتشرة الانتشار الذي تستحقه ومن الممكن أن نبرر ذلك بحداثة الطراز وعدم انتشاره حتى الآن في الأسواق.

قطع غيار السيارة غير متوفرة بشكل كبير ويرجع ذلك أيضًا إلى أن سيارة سوزوكي ديزاير 2022 حديثو وغير منتشرة بالشكل الكافي.

ديزاير 2022 حديثو وغير منتشرة بالشكل الكافي. لا تحتوي على خاصية البلوتوث وأداء المحرك ضعيف قليلًا.

عزل الضوضاء الخارجية لها ضعيف مما يزعج الركاب في بعض الأحيان.

عند إعادة بيع السيارة ذلك يفقدها الكثير من سعرها.

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