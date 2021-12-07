سعر ومواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 CN7 الموديل الجديد 2022 الجديدة كلياً

سيارة هيونداي إلنترا أن CN7 موديل 2022 الجديدة كلياً، و التي من المعروف عن الإصدارات السابقة من نفس نوع السيارة أنها سيارة غاية في التميز والقوة والصلابة، وبعد طرح الموديل الجديد بالاسواق المصرية والسعودية وانتشار الأنباء حول أن السيارة الجديدة التي تم تزويدها بأفضل التجهيزات والكماليات التي يبحث عنها أغلب محبي السيارات، يزداد البحث حول سعر ومواصفات هيونداي إلنترا سى إن CN7 الموديل الجديد 2022 ، حيث أنه يتوفر من السيارة الجديدة فئات متعددة ولكل فئة سعر مختلف وسوف نتطرق اليوم لنعرض أهم التفاصيل عن السيارة هيونداي إلنترا 7 من حيث أسعار فئاتها المختلفة ومواصفات الموديل.

أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد 2022

تطرح الشركة المنتجة للطراز الجديد من السيارات هيونداي إلنترا سى إن 7 في ثوبها الجديد 7 فئات مختلفة من السيارة ، وبعد انتشار الأقاويل حول أن أسعار هيونداي شهد ارتفاع جديد بسبب قلة الإنتاج وقلة الاستيراد، في ظل حالة الركود التي تشهدها صناعة السيارات حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، نوضح الأسعار المعلن عنها في مصر والتي بالفعل شهدت زيادة في الموديل الجديد تصل إلى حد 5 جنية أعلى في السعر، ليكون أسعار الفئات السبع المطروحة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد

2022 في مصر على النحو التالي :

-سعر الفئة الأولى SMART يبلغ 323 ألف جنيه .

-سعر الفئة الثانية SMART SAFETY يبلغ 333 ألف جنيه .

– سعر الفئة الثالثة SMART FUN يبلغ 333 ألف جنيه .

– سعر الفئة الرابعة SMART PLUS يبلغ 345ألف جنيه .

– سعر الفئة الخامسة MODERN تبلغ 396 ألف جنيه .

– سعر الفئة السادسة ADVANCED تبلغ 433 ألف جنيه .

– سعر الفئة السابعة PREMIUM تبلغ 493 ألف جنيه .

مواصفات هيونداي إلنترا سى ان 7 الموديل الجديد2022

وعن المواصفات العديدة التي تتمتع بها السيارة هيونداى 7 أفضل أنواع السيارات السيدان، فإن السيارة مزودة بالعديد من الخصائص من حيث التحديث والتعديل الذي شهده الطراز الجديد من سيارات هيونداي, حيث تبلغ سعة المحرك 1600 سي سي بقوة 127 حصان ، ناقل سرعات أوتوماتيكي يبلغ 6 مستويات، سرعة السيارة في وضع الثبات تبلغ 100 كم، في غضون 11.6 ثانية، بالإضافة إلى نظام إلكتروني كامل يتحكم في قياس ضغط الإطارات إدخال مرايات الجانبين إليكترونيا مراقبة حساسة لحركة السيارة للأمام والخلف، إمكانية طى المقاعد الخلفية ، نظام توزيع للمكابح إليكتروني يمنع من الانغلاق أو الانزلاق المفاجئ 8 مكبرات صوت، إمكانية التعقيم الذاتى وقياس الضغط داخل السيارة، شاشة 10 بوصة تعمل اللمس وفق أحدث وسائل الخراج والمدخلات، السيارة مزودة ب 16 من الجنوب الرياضية بالإضافة إلى الوسائد الهوائية وجميع وسائل الأمان

إضاءة ليد ومصابيح هيدروليك فرش جلد مزود بتطريز تريكوا أمنية التحكم بجميع مقاعد السيارة إلكترونيا سواء المقعدين الاماميين أو مقعد قائد السيارة أو المقاعد الخلفية .

اسعار السيارة هيونداي النترا CN7 2022 في السعودية

ونتابع اسعار السيارة هيونداي النترا CN7 2022 في المملكة العربية السعودية ، وذلك بالنسبة للفئات المتوفرة منها، حيث من المعروف أن ماركة هونداي الكورية تحظى بترحيب كبير من جانب مالكى السيارات من السعوديين ، ويطرح السوق السعودي 4 فئات من السيارة ، وهذه هي الفئات المتوفرة وأسعارها من السيارة هيونداي النترا CN7 2022 :

فئة SMART PLUS بسعر 87,000 ريال سعودي.

فئة MODERN بسعر 93,000 ريال سعودي.

فئة ADVANCED بسعر 102,000 ريال سعودي.

فئة PREMIUM بسعر 117,000 ريال سعودي.