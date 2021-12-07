مواصفات و اسعار جيلي امجراند X7 موديل 2022 القياسية بسعر تنافسي في عالم السيارات

بعد أن استطاعت أن تثبت نفسها بين أفضل ماركات السيارات من نفس النوع تعد السيارة جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 من أفضل اصدارات شركة “جيلي الصينية” الذي تنافس في عالم صناعة السيارات و بقوة خاصةً في السنوات الأخيرة، حيث تحتوي السيارة الصينية جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 على أفضل مواصفات التصنيع الفنية والتقنية بأفضل أسعار مقارنة بمثيلتها من ماركات السيارات الأخرى، وهو ما جعل الإصدارات السابقة من سيارات جيلي تحقق نسبة مبيعات كبيرة بالملايين في الأعوام الأخيرة الماضية،وينتظر السوق السعودي جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 بعد أن كشفت الشركة الصينية عن اقتراب طرح السيارة بالأسواق وإليكم مزيد من التفاصيل عن مواصفات سيارة جيلي امجراند X7 و فئتها السعرية .

مواصفات السيارة جيلي امجراند X7 موديل 2022

وفي ظل ترقب طرح السيارة جيلي امجراند X7 في الأسواق، كشفت شركة جيلي الصينية عن المواصفات المذهلة التي تحتوي عليها السيارة الجديدة، والتي تقدمها لأسواق السيارات بأسعار تنافسية تجذب المشترين الجدد للتهافت عليها، وإليكم أهم مواصفاتها، محرك السيارة مزودة بمحرك ذات سعة عملاقة للمحرك 2400 سي سي بقوة 162 حصان ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 مستويات أعلى عزم للدوران يبلغ قدره 255 نيوتن .

سيارة تتمتع بفتحة سقف نظام إضاءة ليد شاشة عشرة بوصة مفعلة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة وحساسية مراقبة حركة السيارة من الأمام والخلف بالإضافة إلى إمكانية الركن الآلى وفرامل إلكترونية وخاصية تحديد وضع القائدة بين رياضي وصديق للبيئة، كريات كهرباء ، 17 من الجنوط مكيف هواء يعمل إليكتروني وسعة كبيرة لشنطة السيارة تبلغ 580 لترا .

مزودة بوسائل الأمان وسائد هوائية ، تحكم إليكتروني في الفرامل يمنع الانغلاق المفاجئ شكل انسيابي رياضي جذاب طلاء لامع صلابة في جسم المهم الخارجي للسيارة .

أسعار جيلي امجراند X7 موديل 2021 في السعودية

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن أسعار السيارة

أسعار جيلي امجراند X7 من قبل الشركة المصنعة لها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار في بداية العام المقبل 2022 ، ولكن اليوم نقدم الاسعار التقريبية للسيارة، كما يرجحها أصحاب معارض السيارات بالمملكة.

سعر الفئة الأولى GL يقدر ب 66 ألف ريال.

سعر الفئة الثانية GT يقدر ب 73 ألف ريال.

سعر الفئة الثالثة GW يبلغ 92 ألف ريال