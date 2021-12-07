مواصفات و اسعار جيلي امجراند X7 موديل 2022 القياسية بسعر تنافسي في عالم السيارات

بعد أن استطاعت أن تثبت نفسها بين أفضل ماركات السيارات من نفس النوع تعد السيارة جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 من أفضل اصدارات شركة “جيلي الصينية” الذي تنافس في عالم صناعة السيارات و بقوة خاصةً في السنوات الأخيرة، حيث تحتوي السيارة الصينية جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 على أفضل مواصفات التصنيع الفنية والتقنية بأفضل أسعار مقارنة بمثيلتها من ماركات السيارات الأخرى، وهو ما جعل الإصدارات السابقة من سيارات جيلي تحقق نسبة مبيعات كبيرة بالملايين في الأعوام الأخيرة الماضية،وينتظر السوق السعودي جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 بعد أن كشفت الشركة الصينية عن اقتراب طرح السيارة بالأسواق وإليكم مزيد من التفاصيل عن مواصفات سيارة جيلي امجراند X7 و فئتها السعرية .مواصفات السيارة جيلي امجراند X7 موديل 2022
وفي ظل ترقب طرح السيارة جيلي امجراند X7 في الأسواق، كشفت شركة جيلي الصينية عن المواصفات المذهلة التي تحتوي عليها السيارة الجديدة، والتي تقدمها لأسواق السيارات بأسعار تنافسية تجذب المشترين الجدد للتهافت عليها، وإليكم أهم مواصفاتها، محرك السيارة مزودة بمحرك ذات سعة عملاقة للمحرك 2400 سي سي بقوة 162 حصان ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 مستويات أعلى عزم للدوران يبلغ قدره 255 نيوتن .
سيارة تتمتع بفتحة سقف نظام إضاءة ليد شاشة عشرة بوصة مفعلة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة وحساسية مراقبة حركة السيارة من الأمام والخلف بالإضافة إلى إمكانية الركن الآلى وفرامل إلكترونية وخاصية تحديد وضع القائدة بين رياضي وصديق للبيئة، كريات كهرباء ، 17 من الجنوط مكيف هواء يعمل إليكتروني وسعة كبيرة لشنطة السيارة تبلغ 580 لترا .
مزودة بوسائل الأمان وسائد هوائية ، تحكم إليكتروني في الفرامل يمنع الانغلاق المفاجئ شكل انسيابي رياضي جذاب طلاء لامع صلابة في جسم المهم الخارجي للسيارة .
ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن أسعار السيارة
أسعار جيلي امجراند X7 من قبل الشركة المصنعة لها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار في بداية العام المقبل 2022 ، ولكن اليوم نقدم الاسعار التقريبية للسيارة، كما يرجحها أصحاب معارض السيارات بالمملكة.
سعر الفئة الأولى GL يقدر ب 66 ألف ريال.
سعر الفئة الثانية GT يقدر ب 73 ألف ريال.
سعر الفئة الثالثة GW يبلغ 92 ألف ريال
الوسوم
بعد أن استطاعت أن تثبت نفسها بين أفضل ماركات السيارات من نفس النوع تعد السيارة جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 من أفضل اصدارات شركة “جيلي الصينية” الذي تنافس في عالم صناعة السيارات و بقوة خاصةً في السنوات الأخيرة، حيث تحتوي السيارة الصينية جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 على أفضل مواصفات التصنيع الفنية والتقنية بأفضل أسعار مقارنة بمثيلتها من ماركات السيارات الأخرى، وهو ما جعل الإصدارات السابقة من سيارات جيلي تحقق نسبة مبيعات كبيرة بالملايين في الأعوام الأخيرة الماضية،وينتظر السوق السعودي جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2022 بعد أن كشفت الشركة الصينية عن اقتراب طرح السيارة بالأسواق وإليكم مزيد من التفاصيل عن مواصفات سيارة جيلي امجراند X7 و فئتها السعرية .مواصفات السيارة جيلي امجراند X7 موديل 2022
وفي ظل ترقب طرح السيارة جيلي امجراند X7 في الأسواق، كشفت شركة جيلي الصينية عن المواصفات المذهلة التي تحتوي عليها السيارة الجديدة، والتي تقدمها لأسواق السيارات بأسعار تنافسية تجذب المشترين الجدد للتهافت عليها، وإليكم أهم مواصفاتها، محرك السيارة مزودة بمحرك ذات سعة عملاقة للمحرك 2400 سي سي بقوة 162 حصان ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 مستويات أعلى عزم للدوران يبلغ قدره 255 نيوتن .
سيارة تتمتع بفتحة سقف نظام إضاءة ليد شاشة عشرة بوصة مفعلة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة وحساسية مراقبة حركة السيارة من الأمام والخلف بالإضافة إلى إمكانية الركن الآلى وفرامل إلكترونية وخاصية تحديد وضع القائدة بين رياضي وصديق للبيئة، كريات كهرباء ، 17 من الجنوط مكيف هواء يعمل إليكتروني وسعة كبيرة لشنطة السيارة تبلغ 580 لترا .
مزودة بوسائل الأمان وسائد هوائية ، تحكم إليكتروني في الفرامل يمنع الانغلاق المفاجئ شكل انسيابي رياضي جذاب طلاء لامع صلابة في جسم المهم الخارجي للسيارة .
ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن أسعار السيارة
أسعار جيلي امجراند X7 من قبل الشركة المصنعة لها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار في بداية العام المقبل 2022 ، ولكن اليوم نقدم الاسعار التقريبية للسيارة، كما يرجحها أصحاب معارض السيارات بالمملكة.
سعر الفئة الأولى GL يقدر ب 66 ألف ريال.
سعر الفئة الثانية GT يقدر ب 73 ألف ريال.
سعر الفئة الثالثة GW يبلغ 92 ألف ريال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات و اسعار جيلي امجراند X7 موديل 2022 القياسية بسعر تنافسي في عالم السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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